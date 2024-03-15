بيونسيه تكرم تراث الأمريكيين السود بالانتقال إلى «الريف»

تأثرت دينيشا، وهي مواطنة من ولاية تكساس ومغنية وكاتبة أغان، بشدة عندما سمعت النغمات الأولى لأغنية بيونسيه الناجحة ((تكساس هولدم)) التي تنتمي لموسيقى الريف.

لكن الأمر كان أكثر من مجرد نغمة آلة البانجو الوترية المبهجة الجذابة في بداية الأغنية الذي لفت انتباه دينيشا، فقد كان هذا بمثابة اعتراف متأخر بالتاريخ الغني لفناني موسيقى الريف (الكانتري) السود وتراثهم.

وقالت دينيشا التي تعيش الآن في مدينة ناشفيل واختارتها ((سي.إم.تي في)) في وقت سابق من العام ضمن قائمة فناني موسيقى الريف لمتابعتهم ((نجاح بيونسيه في موسيقى الريف يسلط الضوء على تاريخ السود في موسيقى الريف وعلى إبداعنا ومساهمتنا في هذا النوع الموسيقي)).

وينظر الخبراء والمعجبون، إلى اقتحام بيونسيه لهذا النوع من الموسيقى على أنه إحياء وتكريم لتراث الأمريكيين السود في موسيقى وثقافة الريف، وهو تاريخ غير معروف إلى حد كبير.

ويقولون إن بيونسيه، التي ولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس، تسير الآن على خطى أساطير موسيقى الريف السود المشهورين الذين سبقوها.

ومن المقرر أن تطلق بيونسيه ألبومها المرتقب لموسيقى الريف (كاوبوي كارتر) في 29 مارس الجاري.