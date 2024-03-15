أقبل خير الشهور والزاد الوفير، كتاب ((روحانية الصائمين)) يجوب في فلكه ويفتح للصائم أبواب قلبه بطرف من توجيه اجتماعي يسير.

بعد المقدمة والتمهيد يبدأ د.عبدالرحمن المظلوم بالروحانية الأولى ((رمضان الفوز)) يحثك فيه على اغتنام اللحظات بـ((برنامج عملي)) و((همة عالية))، لتضيء الروحانية الثانية ((ميدان السباق))، يلفت انتباهك إلى أهمية التخطيط لاغتنام لحظات الشهر الفضيل، محذراً من بعض السقطات التي قد يقع فيها البعض، ثم تأتي الروحانية الثالثة ((استغلال الفرص))، يذكرك بأوقات وأعمال تساعدك في رمضان، يخصص الروحانية الرابعة ((تلاوة القرآن الكريم)) لأهميتها، معقباً بأقوال تحث أكثر على ملازمته وأحوال الصالحين به، وتوجيه الرجل لإعانة المرأة أكثر على اغتنام فرص رمضان وتلاوة القرآن، ويكمل التوجيه أكثر في الروحانية الخامسة ((التدبر عند التلاوة)).

بعد الروحانية السادسة ((السجود)) تأتي الروحانية السابعة ((الصيام قيم وأخلاق))، يلفت انتباهك إلى دور الصيام في تهذيب الأخلاق، ويزجر فيه من تسوء أخلاقه في رمضان مبرراً بالصيام، فـ((لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء))، ويلتفت في الروحانية الثامنة ((الدعاء))، مبينة لك شرفه وأوقاته، لتأتي الروحانية التاسعة ((الحسنات)) تحثك أكثر عليها في هذا الشهر الكريم، متابعاً في الروحانية العاشرة ((القيام))، والروحانية الحادية عشرة ((الصدقة)) لاغتنامها.

كتاب ينتهي في جلسة واحدة يستند إلى الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، إضافة إلى بعض القصص وضرب الأمثلة، يتخللها أبيات شعرية، ويختم كل روحانية ببرنامج عملي لاستثمارها.