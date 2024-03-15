6 إماراتيات في «نهائية» جائزة التصميم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعلامة الأزياء دولتشي آند غابانا، عن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة التصميم، وهي الجائزة الجديدة التي فتحت أبوابها لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من شخصيات عالمية، مثل ستيفانو جالي، من دولتشي آند غابانا آلتا مودا، وأسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومؤسسة مجلة فيلا 88، وروبرتو لا لاغونا، مدير معهد مارانجوني - الإمارات، إلى جانب فنانين إماراتيين معروفين، مثل عزة القبيسي، مصممة المجوهرات والمنتجات والنحاتة، والفنان أحمد العريف الظاهري، وسلطان الدرمكي، مصمم الأزياء، وبحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وممثلي دولتشي آند غابانا آلتا مودا.
وتأهلت كل من المصممات عزة راشد السويدي، ومريم عمر بن غالب الفلاسي، ومنى صقر المطروشي عن فئة الأزياء، في حين برزت سارة المنصوري، ومهرة درويش البلوشي، وعلياء الزعابي في تصميم المجوهرات، وسيحظى الفائز عن كل فئة بفرصة اكتساب المهارات اللازمة لتطوير وإنتاج تصميمه النهائي من خلال تدريب داخلي في مقر العلامة الشهيرة في إيطاليا، وذلك قبل عرض التصميم المنتج أمام الجمهور خلال مهرجان أبوظبي 2025.
MENAFN15032024000110011019ID1107984089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.