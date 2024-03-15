6 إماراتيات في «نهائية» جائزة التصميم

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعلامة الأزياء دولتشي آند غابانا، عن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة التصميم، وهي الجائزة الجديدة التي فتحت أبوابها لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من شخصيات عالمية، مثل ستيفانو جالي، من دولتشي آند غابانا آلتا مودا، وأسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومؤسسة مجلة فيلا 88، وروبرتو لا لاغونا، مدير معهد مارانجوني - الإمارات، إلى جانب فنانين إماراتيين معروفين، مثل عزة القبيسي، مصممة المجوهرات والمنتجات والنحاتة، والفنان أحمد العريف الظاهري، وسلطان الدرمكي، مصمم الأزياء، وبحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وممثلي دولتشي آند غابانا آلتا مودا.

وتأهلت كل من المصممات عزة راشد السويدي، ومريم عمر بن غالب الفلاسي، ومنى صقر المطروشي عن فئة الأزياء، في حين برزت سارة المنصوري، ومهرة درويش البلوشي، وعلياء الزعابي في تصميم المجوهرات، وسيحظى الفائز عن كل فئة بفرصة اكتساب المهارات اللازمة لتطوير وإنتاج تصميمه النهائي من خلال تدريب داخلي في مقر العلامة الشهيرة في إيطاليا، وذلك قبل عرض التصميم المنتج أمام الجمهور خلال مهرجان أبوظبي 2025.