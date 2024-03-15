علي البستكي.. إماراتي يطور لعبة لوحية تروّج لمدن الإمارات

تعد الألعاب اللوحية جسراً للتواصل الثقافي والتعريف بالتراث، هذا ما حول تأثر الشاب علي البستكي بتجربة شخصية عاشها في ألمانيا، حيث كانت مشاركة عائلة ألمانية اللعب بلعبة ((مراكش)) بوابة للحديث عن الثقافات وتبادل المعارف حول عادات وتقاليد الشعوب. وتحولت التجربة إلى واقعة ملهمة، قادته إلى الانطلاق في رحلة تطوير لعبته الخاصة.

وهنا، اختار علي البستكي أن يقدم للعالم لعبة لوحية تعبر عن الثقافة الإماراتية الغنية وتروج لجمال الإمارات ومدنها. وحرص، في سياق ذلك، على أن تكون هذه اللعبة اللوحية ذات مواصفات معيارية تمكنها من المنافسة في السوق العالمي، إلى جانب الحرص على أن تعكس قيم الآباء والأجداد.

جمال وثقافة

((البيان)) التقت علي عبدالله البستكي، الشريك المؤسس لمقهى متخصص بالألعاب اللوحية، وأحد المطورين للعبة ((الشارقة: اللعبة اللوحية))، يقول: كان إخوتي، محمد وماجد وحامد، جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وأسهم كل منهم بشكل فعال في تشكيله، وقد جاءت فكرة ابتكار اللعبة بالفعل بعد افتتاح المقهى، الذي يضم المئات من الألعاب اللوحية، وكانت البذرة الأولى لفكرة اللعبة عندما لاحظ أخي محمد وجود العديد من الألعاب التي تروج لمدن عالمية مختلفة، مما أثار تساؤلاً حول لماذا لا نملك لعبة تعكس جمال وثقافة الإمارت، وتروج لمدنها.

ويتابع: لم تكن اللعبة بعيدة عن فكرة المقهى الذي أسسناه، بهدف توفير مكان يجمع الأشخاص معاً لتجربة متعة الألعاب الجماعية وتعزيز التواصل الاجتماعي في عصر يسوده الاعتماد على الأجهزة الرقمية، نحن نؤمن بأن الألعاب تقدم وسيلة فريدة للتعلم، والترفيه، وبناء العلاقات، ونسعى أن نكون المكان المثالي لكل من يرغب في تجربة هذه الأمور في جو من الود والترحاب.

تجربة تفاعلية

وأكد البستكي، أن تجربة تأسيس المقهى وإدارته كان لها أثر إيجابي على تجربة ابتكار اللعبة، التي تميزت باهتمامها الشديد بالتفاصيل، من التصميم إلى طريقة اللعب. ويقول: الجميل في اللعبة أنها ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل تقدم دروساً قيمة في أصول التجارة، حيث تعتمد رؤيتنا للعبة ((الشارقة: اللعبة اللوحية)) أن ننشر ثقافتنا الإماراتية الغنية وجمال الإمارة الباسمة للعالم، من خلال تجربة تفاعلية تجمع بين المتعة والتعلم، وتعكس جوهر ثقافتنا وتراثنا.

ويوجه الشاب الإماراتي علي، نصيحة للشباب بأن يكونوا أصحاب رؤى، يتبعون شغفهم، ويعملون بجد لتحقيق أهدافهم. وأضاف أن الدعم الحكومي كان له دور مهم في نجاح المشروع، معرباً عن امتنانه لكل من أسهم وأضاف قيمة لهذه اللعبة، كما أن استقبالها كان إيجابياً وملهماً فتفاعل الناس مع اللعبة واهتمامهم بتفاصيلها وتقديرهم للقيمة الثقافية التي تقدمها كان مصدر سعادة كبير ودافعاً لمواصلة العمل والإبداع.

((لعبة ثقافية))

وتقوم فكرة اللعبة على الرجوع بالزمن إلى عام 1978، وهي الفترة التي كان فيها السوق المركزي حديث النشأة، ويتنافس اللاعبون بصفتهم تجاراً لشراء المحلات التجارية في السوق، وعندما يمتلئ السوق تنتهي اللعبة ويتوج اللاعب الذي يملك أكبر عدد من النقاط كأكبر تاجر في السوق، اللعبة ممتعة تحتاج إلى استراتيجية ودهاء ومنافسة ويغلب عليها روح ريادة الأعمال، فهي تقدم دروساً قيمة في أصول التجارة، مثل أهمية دراسة السوق قبل الدخول فيه، واستغلال الموارد الموجودة، واقتناص الفرص، وتحديد الأهداف الواضحة والسعي لتحقيقها، وفيها من قيم الصدق، الأمانة، والإخلاص. وأخيراً تعلمك التوكل على الله والرضا بقضائه. وهي قيم أجدادنا وموجودة في اللعبة بشكل أو بآخر ما يجعلها تجربة غنية ومعبرة تعكس عمق ثقافتنا وتراثنا.