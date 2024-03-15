معارض دبي الفنية.. تجارب غامرة تثري الحياة

تزدان مدينة دبي، بزخم من المعارض الفنية ومجموعة من المساحات الإبداعية اللافتة، ما يؤكد مكانتها كمركز لاستقطاب ورعاية وإلهام عدد كبير من الفنانين.

وتعِد دبي محبي الفن، بمجموعة من الفعاليات الفنية التي تأخذ حيزها المكاني خلال الفترة بين مارس الجاري وأبريل المقبل.

((آرتي ميوزيوم))

ولا تكتمل تجارب التسوق، دون مشهد فني غامر بوسط مدينة دبي النابض بالحياة، ذلك ما يطرحه ((آرتي ميوزيوم)) بدبي ليقدم تجربة ثقافية استثنائية لرواد ((دبي مول))، أكبر مركز تجاري في العالم، إذ يعد معرض ومتحف الفنون الرقمية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كما أن من بين أبرز الروائع التي يحتضنها، معرض ((الطبيعة الخالدة)) الذي يأخذ مرتاديه في جولة غامرة تحفز حواسهم على مساحة 30 ألف قدم مربع من الفن الرقمي، لاستكشاف 14 منطقة فنية.

فسيفساء حديثة

من جهة أخرى، يمكن للزوار والمقيمين بدبي، التمتع بإقامة فندقية ممزوجة بجرعة من الفن طوال مارس الجاري، وذلك عبر الاطلاع على أعمال الفنانة أزايدي في فندق ((هايد)) دبي، إذ يمكن الاطلاع على جزء من معرضها الذي يأتي بعنوان ((الفسيفساء الحديثة: أصداء التراث))، في عرض ساحر موقّع بأسلوب الفنانة التعبيري الجريء والمميز، وفق ((تايم آوت دبي)).

عنق الزجاجة

أما أحدث معرض فردي للفنان معتز نصر بعنوان ((عنق الزجاجة)) والمقام في ((غاليريا كونتينرا)) في ((برج العرب))، يمكن أن يكون مقصداً للمهتمين بتاريخ البشرية القديم.

وفي المعرض المستمر حتى 22 أبريل المقبل، تشمل القطع المركزية هيكلاً باسم ((البرزخ))، يذكرنا بالملاجئ الأولى التي بناها البشر لحماية أنفسهم، واستخدمت في العمل الفني مجارف خشبية ومجاديف قوارب المهاجرين القديمة والمعاصرة.

عمل شامل

((شيهير، براكريتي، ديفي)) يعد أول عمل فني شامل للمصورة غوري جيل، وهو مستوحى من المساحات شبه الحضرية في الهند منذ العام 2003، في سلسلة بعنوان ((الذاكرة))، ويقام في مؤسسة إشارة للفنون بـ((السركال أفنيو)).

ويستمر معرض الفنانة والمصورة الهندية جوري جيل، حتى الأول من يونيو المقبل، ليضيء على جهودها المستمرة في توثيق المساحات الحضرية والريفية والمجتمعية وغير المادية.

ويأتي المعرض الاستقصائي للفنان فيكرام ديفيتشا، المقيم في دبي، بعنوان ((دوائر قصر)) ويأخذ مكانه في مركز جميل للفنون ليستمر حتى 16 يونيو المقبل، حيث يستعرض الفنان المولود ببيروت عبر أعماله الجوانب غير المرئية لعمليات التخطيط الحضري التي شكلت مدن الإمارات وغيرها من المدن حول العالم، تلك الجوانب التي نمى اهتمام الفنان بها نتيجة علاقته التعاونية التي بناها مع العمال والمقاولين وصناع القرار.

تفاعل

ووفق ((تايم آوت دبي))، يمكن أن يتقاطع زوار المعرض، بأعمال تركيبية مرحة وشاعرية، إضافة إلى أعمال بتقنية الفيديو وصور فوتوغرافية ورسومات تتفاعل مع التاريخ الحضري والاجتماعي للدولة. جدير بالذكر أن أعمال الفنان فيكرام ديفيشا، عرضت في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، وبينالي الشارقة، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومؤسسة إليزابيث للفنون (نيويورك)، وغيرها.