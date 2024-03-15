«رمضان في دبي».. أوبريت فني يروي تاريخ المدينة

مشاهد موسيقية ولوحات غنائية متنوعة، تستعرض ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها، تقدمها ((دبي للإعلام)) من خلال أوبريت ((رمضان في دبي)) الذي يتماشى مع حملة ((رمضان في دبي)) التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، بالشراكة مع دوائر وهيئات القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة على مدار أيام الشهر الكريم.

ويحمل سيناريو الأوبريت الغنائي الجديد، بصمات الشاعر عادل خزام، مدير إدارة التخطيط والمحتوى الفني في قنوات دبي، ويعتبر الأضخم من نوعه في تاريخ ((الأوبريتات الرمضانية)) في الإمارات، ويروي تاريخ دبي ويستعيد جماليات ماضيها، ويستعرض روائع حاضرها وتطلعاتها المستقبلية، ويعرض على قنوات ((دبي للإعلام)) ومنصة ((أوان)) الرقمية، وكل حسابات ((دبي للإعلام)) الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حرص

ولفت عادل خزام، إلى حرص ((دبي للإعلام)) على استثمار طاقات موظفيها في إنتاج الأعمال الإبداعية النوعية. وقال: ((تم إنتاج أوبريت ((رمضان في دبي)) ليواكب رؤية مجلس دبي للإعلام في الترويج للإمارة وتقديم صورة كاملة لاحتفالها وسكانها بالشهر الفضيل، حيث يغطي الأوبريت كل شرائح المجتمع، ويعرض مختلف المعالم السياحية المعروفة في الإمارة، مثل برج خليفة، ومتحف المستقبل، وغيرها، إضافة إلى مجموعة من اللوحات الشعبية المستلهمة من الماضي))، مشيراً إلى أن إنتاج الأوبريتات الفنية الرمضانية يمنح خريطة برامج قنوات ((دبي للإعلام)) نكهة خاصة.

رؤية

وأشار خزام، إلى أن تأليف العمل ورسم رؤيته الفنية له استغرق الكثير من الوقت، كونه يجمع العديد من العناصر في عمل بانورامي كبير، يبدأ من برج خليفة في الزمن الحاضر لعائلة تحتفل بقدوم الشهر الفضيل، ثم تنتقل اللوحات نحو الماضي لتبرز الألعاب الشعبية الرمضانية للأولاد والبنات، ومظاهر الإفطار، وفرحة الأهالي بالشهر الكريم، وصولاً إلى المستقبل الذي يرسمه أبناء الإمارات بقلوب عامرة بالإيمان والرضا وحب الخير للناس.

مشاركة

وأوضح خزام، أن مشاركة مجموعة من الفنانين والنجوم، منحت فقرات الأوبريت الكثير من الحيوية، حيث شارك الفنانون عبدالله صالح، ومرعي الحليان، وفاطمة الحوسني، وأشجان، وصوغة، في تمثيل المشاهد والفقرات، إضافة إلى مجاميع كثيرة من الأطفال والشباب، بينما تمكّن الملحن خالد ناصر من رسم الرؤية الموسيقية لهذه المشاهد، مضيفاً خبرته الطويلة في هذا المجال، في حين تولى أسامة الشرقي مهمة إخراج العمل بصورة مبهرة، وباستخدام تقنيات وحلول بصرية مبتكرة وزوايا تصوير جديدة.

ونوه خزام، بأن مشهد الأوبريت الختامي يتضمن تصاعد اللحن الموسيقي والكلمات عندما تتداخل الأزمنة الثلاثة مع بعضها في النهاية ليقول أهل المستقبل جملة ويرد عليهم أهل الماضي، ثم يرد أهل الماضي على أهل المستقبل، ليبدو المشهد أشبه بحوار بين أجيال مختلفة تجمعهم روح المدينة ومظاهر الحب والخير في الشهر الكريم.