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إيغور بطل كأس «الوفاء لزايد»

3/15/2024 7:20:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج الصربي إيغور ميلادنوفيتش، بلقب بطولة ((الوفاء لزايد)) الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً.

شهد مراسم تتويج الفائزين، سعيد شكري الأمين العام، وعثمان موسى، مدير الجهاز الفني بالنادي، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي، شارك في البطولة 174 لاعباً ولاعبة، يمثلون 29 دولة، منهم 22 لاعباً من حملة الألقاب الدولية واللاعبين المصنفين دولياً. وتصدر الترتيب النهائي الصربي إيغور ميلادنوفيتش، بثماني نقاط، يليه الطاجيكي امانتوف فارّوخ، والأوكراني الكسندر زوباريف، برصيد 7.5 نقاط.

وجاء في المركز الرابع إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط كل من الأذربيجاني المر ماجريموف، والإماراتي عمار السدراني، والمغربي مخلص العدناني، والمقدوني لوردشسكو فايوريل، والفلبينيين ميركادو ليفيي، واوليفر ديميكلنغ.

وحصل زايد الطاهر على جائزة أفضل لاعب مواطن، وأحلام راشد بلقب أفضل لاعبة مواطنة، وفاز كل من خليفة البلوشي، وشما السويدي، بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة من نادي دبي للشطرنج. وهنأ نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة الفائزين، معرباً عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من 29 دولة، ما يدل على انتشار اللعبة.

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