تألق «خطيرة» و«تكريم» بمنافسات الإنتاج في «ختامي المرموم»

وصل قطار مهرجان المرموم التراثي ((ختامي المرموم))، إلى ثاني محطات منافسات هجن أبناء القبائل في أشواط اللقايا التي شهدت مشاركة 2386 مطية، بواقع 1201 مطية على ميدان المرموم و1185 مطية على ميدان سيف العرب، وذلك من خلال 20 شوطاً بميدان المرموم ومثلها بميدان سيف العرب، إذ خصصت الأشواط الـ 10 الأولى بميدان المرموم لهجن الإنتاج.

وحلقت ((خطيرة)) لعمير الحزمي قناص العامري، بناموس أول أشواط الإنتاج بميدان المرموم والذي خصص للقايا البكار المحليات للإنتاج مسجلة 7:22:9 دقائق، وتصدرت ((تكريم)) لظافر راشد سويدان الكتبي، ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات للإنتاج مسجلة زمناً 7:19:0 دقائق، وخطف ((جمر)) لخليفة حليس الكتبي صدارة اللقايا الجعدان المحليات للإنتاج بزمن 7:21:2 دقائق، فيما حسم ((شاهين)) الصراع على صدارة الشوط الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، مهدياً مالكه مطر عبدالله الشامسي، الانتصار بزمن وقدره 7:15:3 دقائق.

ويشهد ميدان المرموم، اليوم، صراعاً بين الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل على 3 كؤوس للقايا البكار المفتوح والإنتاج والمحليات باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والإنتاج والمحليات، ويحصل الفائزون على كأسي المفتوح والإنتاج على جائزة نقدية قيمتها مليون ونصف المليون درهم، بينما ينال الحائز على كأس المحليات مليون درهم، وهو نفس المبلغ الذي يحصده الفائزان ببندقيتي المفتوح والإنتاج، بينما ينال الفائز ببندقية المحليات 800 ألف درهم.

من جهة أخرى، كشف نادي دبي لسباقات الهجن، عن تسعيرة هجن العاصفة لسن اللقايا في منافسات اليوم، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مالك مؤسسة هجن العاصفة، لدعم الرياضة التراثية والحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

وتم تحديد التسعيرة للمشاركين في أشواط الرموز لسن اللقايا البكار بمبلغ مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم للمركز الثاني، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثالث، إضافة إلى مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وللمشاركين في أشواط الرموز لسن اللقايا الجعدان، تم تحديد التسعيرة بمبلغ مليون ونصف المليون درهم للمركز الأول، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثاني، ومليون درهم للمركز الثالث، إضافة إلى ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وتم تحديد التسعيرة لبقية الأشواط بمبلغ مليون درهم لأشواط اللقايا البكار، و800 ألف درهم لأشواط اللقايا الجعدان.

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