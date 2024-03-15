«لاغارد» يفوز بسباق «بطولة الإمارات» في مضمار أبوظبي

فاز الجواد ((هيروس دي لاغارد)) العائد للشيخ ناصر محمد الحشار، بلقب سباق ((بطولة الإمارات)) لمسافة 2200 متر في الحفل الثاني عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الخامس للمهجنة الأصيلة بمشاركة 107 خيول.

وشهد الحفل وتوج الفائزين علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، بحضور عدد من الملاك والمدربين.

وجاء فوز ((لاغارد)) بعد منافسة قوية لخيول الفئة الأولى في الشوط السابع من الحفل، والذي بلغت جائزته مليون درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف إبراهيم الحضرمي قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:26:68 دقيقة.

وافتتح الحفل، بفوز المهر((إتش إم جازي)) للشيخ حامد بن خادم بن بطي بلقب الشوط الأول المخصص للمبتدئة من سباق ((قصر الوطن)) لمسافة 1600 متر، بقيادة أوسكار شافيز وإشراف أحمد المحيربي، بزمن قدره 1:47:19 دقيقة.

وفاز ((إيه إف يهيب)) لمالكه ومدربه خليفة مطر النيادي بلقب سباق ((قصر الحصن)) لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني المخصص للخيول إنتاج الإمارات، بقيادة طيار علية مسجلاً 1:46:30 دقيقة. وذهب لقب سباق ((قصر المويجعي)) لمسافة الميل في الشوط الثالث إلى ((إيه إف رسام)) لخالد النابودة بقيادة مالين هولمبرج وإشراف آرنست أورتيل بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 1:44:67 دقيقة.

وأحرز ((أنلميتد)) العائد إلى إسطبلات الريف لقب سباق ((قصر البطين)) لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع بقيادة تشارلي بينيت وإشراف جابر بيطار في زمن قدره 1:45:60 دقيقة.

وانتزع ((آي اون ذا برايز)) العائد إلى ((إتش إتش كيه للسباقات)) لقب الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الخامس من سباق ((قصر البحر)) لمسافة 1400 متر بقيادة خوسيه دا سيلفا وإشراف جوليو اولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1:24:13 دقيقة.

وفاز ((ويندز أوف فورتشن)) العائد إلى الان كيرشنر وديبورا ميهالوف، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر في الشوط السادس من الحفل، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون بزمن قدره 2:30:91 دقيقة.

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