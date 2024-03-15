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«سباعيات الكرة» تدشّن «دبي الرمضاني» لأصحاب الهمم

3/15/2024 7:19:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشنت سباعيات كرة القدم،مهرجان نادي دبي الرمضاني لأصحاب الهمم الذي يشتمل على 79 فعالية رياضية وثقافية ومجتمعية،وأسفرت المباراة الافتتاحية عن تعادل ((المالية)) و((الهمم)) بهدف لكل منهما.

ويتنافس المشاركون بالمهرجان على ألقاب منافسات ،كرة القدم، الطائرة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، الرماية، الشطرنج، البوتشيا، البوتشي.

ويستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا اعتباراً من الأربعاء المقبل.

كما تم تدشين النسخة الثانية عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم بمشاركة 548 متنافساً،ويشتمل النشاط الثقافي على 30 برنامجاً في محاور عدة في المجلس الرمضاني من أبرزها، مسابقات ثقافية، الرسم، أجمل لوحة.

وأكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن النادي يهدف من إقامة الفعاليات أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة، بحسب طموحاتهم وقدراتهم، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة عبر مسابقات رياضية متنوعة.

وفعاليات ثقافية وتوعوية، خصوصاً أن مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة ما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المشاركات المحلية والخارجية.

وأشار العصيمي إلى أن النادي أكمل جاهزيته لانطلاقة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

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