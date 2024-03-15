غزارة أهداف في الجولة الأولى لكأس منصور بن زايد

شهدت مباريات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، إحدى أكبر البطولات الرمضانية في كرة القدم، التي تقام في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات، تسجيل 39 هدفاً 4.87 أهداف في المباراة الواحدة، وذلك خلال 8 مباريات لعبت في البطولة.

وحافظت أربعة فرق على نظافة شباكها مع ختام الجولة الأولى بمرحلة المجموعات وهي مكتب الأمين العام، وفريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع ومكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ولم تشهد المجموعة الأولى تحقيق أي انتصار بعدما تعادلت الفرق الأربعة في الجولة الأولى، وتصدر ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ترتيب الهدافين بـ 3 أهداف.

وكانت الجولة الأولى بمرحلة المجموعات اختتمت أول من أمس، بمباراتين، نجح فريق مكتب الشؤون القانونية في بدء مشواره في البطولة بفوز مستحق على مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة، كما تفوق فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على فريق فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، ليتشارك مع مكتب الشؤون القانونية صدارة المجموعة الرابعة.

‏ونال حسام محمد حسن، مهاجم مكتب الشؤون القانونية، جائزة رجل المباراة، بينما حصل ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على نجومية المواجهة الثانية.

‏اتسمت مباريات البطولة بالإثارة وكان التنافس حاضراً في أغلب المباريات، لا سيما الفرق التي تواجدت في النسخة الماضية والتي عمدت إلى تسجيل أفضل اللاعبين من أجل المنافسة على اللقب.

في حين كانت الأجواء الاجتماعية خارج الملعب حاضرة، بعدما وفرت اللجنة المنظمة المشروبات الساخنة والباردة من خلال عربة ((فود ترك))، كما شهدت منطقة الجماهير ((فان زون)) إقبالاً من العائلات، للاستمتاع بالأجواء المصاحبة .

أكد ماجد الخلاصي، عضو اللجنة الفنية، أن البطولة تشهد منافسة قوية بين الفرق، في الوقت الذي تمتع فيه المشاركون بالروح الرياضية والأجواء التنافسية الأخوية داخل الملعب، وهو ما ظهر من خلال قلة البطاقات الملونة.

وأضاف: اللجنة ركزت على رفع المستوى الفني من خلال استحداث جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، إضافة إلى جوائز أخرى للمتميزين في ختام البطولة، كما استعانت الفرق بلاعبين أجانب ومن مختلف الجنسيات، وهو ما زاد من جودة المواجهات.

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