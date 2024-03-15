عبد المجيد حسين: شباب الأهلي حقق الأهم أمام البطائح.. ولا تدخل في اختيارات المدرب

حقق شباب الأهلي انتصاره الثالث على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، بفوزه المتأخر والصعب على ضيفه البطائح 2 - 1.

في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد راشد ضمن الجولة 16، ليعزز الفريق بوصوله إلى 33 نقطة، موقعه في دائرة المنافسة على درع الدوري مع وجود مباراة مؤجلة للفريق أمام حتا من الجولة 13.

ورأى عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن ((فرسان دبي)) حققوا الأهم أمام البطائح بالخروج بنقاط المباراة كاملة، مع عدم الرضا عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، مشيراً إلى أن اللاعبين فرطوا في الفوز بأكثر من هدف، وصعبوا الأمور على أنفسهم بالشوط الأول الذي كان في متناول اليد.

وأثنى عبد المجيد حسين على أداء البطائح، مبيناً أنه لعب بأسلوب متميز يتناسب مع إمكانات الفريق، ونجحوا في الحد كثيراً من خطورة لاعبي شباب الأهلي، والذين نجحوا بدورهم في حسم المباراة بالضغط المتواصل، والذي لا بد من أن يؤدي إلى ارتكاب المدافعين للأخطاء، وهو ما حدث في الهدف الثاني الذي أهدى شباب الأهلي النقاط كاملة، وأوضح أن مثل تلك المباريات الصعبة، يكون الحصول على نقاطها الثلاث أمراً إيجابياً.

وعن قيام الصربي ماركو نيكوليتش، بتطبيق التدوير على اختياراته لتشكيلات مباريات شباب الأهلي، أكد عبد المجيد حسين، أن هذا أمر لا تتدخل فيه إدارة شركة الكرة، لأنه من اختصاصات المدرب، وأشار إلى أن الجميع لديه قناعة أن الفريق ليس لديه أي عذر في ظل وجود عناصر متميزة في كل الخطوط والمراكز سواء داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء.

من ناحية أخرى اتفق مدربا الفريقين على أن تأجيل مباراتيهما في الجولة 13 مجدداً السبت الماضي، بسبب ظروف الطقس، أثر على أداء اللاعبين.

وأكد ماركو نيكوليتش، أن أي مباراة تقام بعد فترة توقف تكون في غاية الصعوبة، وأوضح أن أداء فريقه كان أكثر من رائع في الشوط الأول، وقدم لاعبوه كرة سريعة، وخلقوا العديد من فرص التسجيل، وأن الأداء تأثر بزيادة عصبية اللاعبين بعد تسجيل البطائح لهدف مبكر مع انطلاقة الشوط الثاني، وتأثر التركيز بعض الشيء، حتى تمكن اللاعبون بروحهم القتالية وعدم الاستسلام من تسجيل هدف الفوز.

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