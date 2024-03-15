كوزمين: الحكم طردني بطريقة غير لائقة في مباراة النصر

أكد أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة أنه شعر بصدمة كبيرة للإصابة القوية التي تعرض لاعب الفريق، كاتانيتش في مباراة النصر.

وتسببت بعد ذلك في طرده من الملعب، وقال:((أصبت بخيبة أمل كبيرة لإصابة كاتانيتش بعد تدخل عنيف يهدد مشوار لاعب عمره 19 سنة، وأتمنى ألا تؤثر إصابته على مستقبله.

الجدير بالذكر أن الفحوصات الأولية على اللاعب أظهرت عدم إصابته بأي كسور على مستوى كاحل القدم اليمنى .

وتابع كوزمين: بالنسبة لطردي من المباراة فهو تكرار لما حدث لي في مباراة الجزيرة وفي مباراة السوبر، سبب طردي كان بعد توجيه سؤال فقط، ولم أتوقع أن يكون الرد هو طردي مباشرة، أنا أتحمل خطئي وأعتذر عنه، ولكن لابد أن أدافع عن فريقي، وأنا لا أتعمد في دفاعي عن فريقي إزعاج أي شخص.

وتابع : تم طردي بطريقة غير لائقة.

أحداث

بدأت الأحداث في الدقيقة 80، عندما قام جلوبير ليما، صخرة دفاع ((العميد))، بتدخلٍ عنيفٍ ضد مارو كاتانيتش، لاعب الشارقة، ليقوم الحكم سلطان المرزوقي بإشهار الإنذار في وجهه، وتراجع الحكم عن قراره بعد اللجوء إلى تقنية ((VAR))، حيث قرر طرد ليما، إلا أنه طرد كوزمين أيضاً بسبب الاعتراض على قراراته.

وتحدث كوزمين عن المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ورفع فيها فريقه رصيده إلى 27 نقطة والنصر إلى 22 نقطة، قائلاً:الحكاية مستمرة، استقبلنا هدفين من 3 فرص للفريق المنافس، كما كانت لدينا 7 فرص للتسجيل وعندما كانت النتيجة 2-1 لصالحنا كان لدينا 4 فرص للتسجيل كان من الممكن أن نوسع الفارق ، وفي الدقائق الأخيرة أتيحت لنا فرص.

مشكلة

وفي المقابل رأى ألفريد شرودر، المدير الفني للنصر، بأن أزمة غياب رأس الحربة انعكست على أداء فريقه في قمة الجولة الـ 16 لدوري أدنوك للمحترفين أمام الشارقة.

ويفتقد ((العميد)) خدمات مهاجمه مانولو جابياديني منذ فبراير المنصرم جرّاء الإصابة وقال شرودر في تعليقه على المباراة:ظهرت في الشوط الأول مشكلة افتقارنا إلى رأس الحربة، فكان لا بد لنا من الاعتماد على الكرات الطولية، وكان من الواضح بأن اللاعبين يبحثون عن الهدّاف.

وعبّر شرودر عن قناعته بأن فريقه بدأ المباراة بشكلٍ جيدٍ، وأحرز هدفاً، وكان الطرف الأفضل، وقال:بعد ذلك، لم يظهر اللاعبون بالشكل المعتاد وبالتطرق إلى مجريات الشوط الثاني.

وتحسّر شرودر على الفرصة المحققة التي أضاعها يوري ميديروس، وقال: ليس من السهل التغلب على الشارقة، فهو فريقٌ جيدٌ ورائع.

تقارير

نفى كوزمين،علمه بالتقارير التي تربطه بالانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي، ويتم تداول اسم المدرب الروماني في الوقت الراهن كبديلٍ محتملٍ لمارسيلو جاياردو في اتحاد جدة.

ويمتلك كوزمين خبرة كبيرة في الكرة السعودية، وقاد الهلال بين 2007 و2009.

كما درّب المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2015، وأكد كوزمين:إنني أسمع هذا الكلام منكم لأول مرة،ولا أعرف شيئاً سوى إعداد فريقي لمبارياته المقبلة، وتفكيري منصبٌ على مواجهة العين في الجولة الـ 17 للدوري ثم شباب الأهلي في ربع نهائي الكأس الغالية.

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