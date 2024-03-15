انطلاقة قوية لبطولتي كرة القدم والطائرة في دورة عجمان

افتتح الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تقام برعاية وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتضم الدورة 9 مسابقات، هي كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة والبادل تنس وبطولة الرماية وسباق الجري للرجال وسباق الدراجات الهوائية وبطولة الألعاب الشعبية وألعاب التحدي، إلى جانب فعالية يوم زايد للعمل الإنساني، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات. حضر الافتتاح خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام شركة ((الراسخون)) للعقارات ((الراعي الماسي للدورة))، وعادل الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور، ((الراعي الفضي للدورة))، وأحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة.

وأسفرت الجولة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم عن فوز دائرة البلدية والتخطيط على مصرف عجمان 4 - 1، وتعادل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية بدون أهداف، وتعادل جهاز الرقابة المالية وهيئة النقل بالتعادل الإيجابي 3 - 3. وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية فاز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان على YMK بشوطين مقابل شوط، وبالنتيجة ذاتها حسم EWE مباراته مع PALA SIXES، بينما فازت الأكاديمية الأولمبية على AUS بنتيجة شوطين دون مقابل.

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