«مهرجان رمضان» يسدل الستار على موسم «جبل علي» اليوم

يسدل الستار اليوم على موسم سباقات مضمار جبل علي عبر ((مهرجان رمضان)) الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ المضمار الأصفر بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، أكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، اكتمال كل الاستعدادات للمهرجان، إذ قاموا بتقديم موعد بداية الشوط الأول على أن يكون الختام قبل أذان المغرب.

وأضاف أن المهرجان بمثابة تجربة لدراسة كل الجوانب للمواسم المقبلة، إذ ستتصادف سباقات المضمار الأصفر مع الشهر الكريم في السنوات المقبلة، مع الأخذ بالعلم أن سباقاتنا نهارية، لذلك خضنا هذا التحدي.

وقال إن الأمسية ستشهد توزيع وجبات الإفطار على كل الجماهير التي ستوجد في المضمار العائلي تحت شعار ((إفطاركم عندنا))، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى نيسان باترول.

الشوط الأول

وستكون البداية من الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها ((إيه إيه بيرننغ كريسنت)) لـ((الإسطبلات الوطنية))، و((إيه إف مرموق)) لخالد خليفة النابودة، و((أسماء الوثبة)) لـ((الوثبة للسباقات)).

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني ((سكون تكافل ستيكس)) لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها ((مزاحم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((إليسيف تيري)) لديارمويد كلوهيسي، و((أشقر عسير)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)).

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث ((جبل علي ديستاف)) المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر برعاية ((الشعفار للاستثمار)) البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، 10 مهرات، أبرزهن ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((كيبو ميساكي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((لي فوكون مالتيه)) لـ((فالكون للسباقات)).

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع ((الوصل كلاسيك)) لمسافة 1400 متر برعاية ((مضمار جبل علي)) البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها ((ترجمان)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((مليتاري آرتيست)) لـ((فيكتورياس))، و((كوارتيير)) لـ((هاراس باج دو سول)).

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس ((جبل علي كلاسيك)) لمسافة 1400 متر برعاية ((إسطبلات شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزها ((كالبرق)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((أسد زعبيل)) و((لا نقاش)) لـ((شادويل)).

الشوط السادس

تبلغ الأمسية ذروتها في الشوط السادس الرئيس ((جبل علي ستيكس)) لمسافة 1950 متر ((قوائم)) برعاية ((إيه آر إم القابضة)) البالغة قيمة جوائزه 500 آلف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها ((الهزيم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((داراميثوس)) للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و((نيفرشو ويكنس)) لفترياني هاي.

الشوط السابع

تختتم الأمسية مع الشوط السابع ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها ((كاتب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((جوست أوف ذا مامبو)) للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، و((فايولنت جاستيس)) لفابيهاف شاه.

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