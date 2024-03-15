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4 مباريات في دوري الهواة الليلة

3/15/2024 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفتتح الليلة مباريات الأسبوع 24 من دوري الدرجة الأولى، والذي تم تأجيله بسبب الظروف المناخية التي شهدتها الدولة قبل أيام، حيث تقام 4 مباريات، في اللقاء الأول يستقبل العروبة المتصدر برصيد 52 نقطة ضيفه الذيد في لقاء التعويض بعد هزيمة العروبة أمام دبا الفجيرة بهدف، وهزيمة الذيد أمام التعاون بثلاثية، ويحتل الذيد المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة .

وفي المباراة الثانية يواجه دبا الفجيرة الرابع برصيد 36 نقطة فريق غلف يونايتد بـ 20 نقطة في المركز الـ 15.

وفي اللقاء الثالث يستقبل الظفرة السادس برصيد 34 نقطة فريق الفجيرة السابع 33 نقطة، وفي مباراة رابعة يلتقي غلف أف سي الثالث عشر برصيد 21 نقطة بضيفه الرمس الأخير بسبع نقاط.

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