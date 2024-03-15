4 مباريات في دوري الهواة الليلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تفتتح الليلة مباريات الأسبوع 24 من دوري الدرجة الأولى، والذي تم تأجيله بسبب الظروف المناخية التي شهدتها الدولة قبل أيام، حيث تقام 4 مباريات، في اللقاء الأول يستقبل العروبة المتصدر برصيد 52 نقطة ضيفه الذيد في لقاء التعويض بعد هزيمة العروبة أمام دبا الفجيرة بهدف، وهزيمة الذيد أمام التعاون بثلاثية، ويحتل الذيد المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة .
وفي المباراة الثانية يواجه دبا الفجيرة الرابع برصيد 36 نقطة فريق غلف يونايتد بـ 20 نقطة في المركز الـ 15.
وفي اللقاء الثالث يستقبل الظفرة السادس برصيد 34 نقطة فريق الفجيرة السابع 33 نقطة، وفي مباراة رابعة يلتقي غلف أف سي الثالث عشر برصيد 21 نقطة بضيفه الرمس الأخير بسبع نقاط.
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