العين يكتسح عجمان ويسترد وصافة «المحترفين»

استرد العين المركز الثاني في الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان 4 - 0 في استاد راشد بن سعيد في ختام الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة وبقي عجمان في نقاطه الـ 14 في المركز 12.

وحسم العين النتيجة في شوطها الأول الذي شهد تسجيل هدفين خلال دقيقتين ثم أضاف مثلهما في الشوط الثاني، ويدين العين لمهاجمه سفيان رحيمي الذي سجل ((هاتريك))، ونجح العين في كسر نتيجة التعادل بحصول سفيان رحيمي لركلة جزاء، سددها بنفسه مسجلاً هدف التقدم ((ق 19))، وبعد 140 ثانية فقط ((ق 21)) عزز الظهير عبد الكريم تراوري تقدم العين بهدف ثانٍ بتسديدة قوية في مقص المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم العين 2-0.

جاءت بداية الشوط الثاني مختلفة ، بعد أن نشط عجمان في الناحية الهجومية وقاد محاولات أمام مرمى العين، كان أهمها فرصة وليد أزارو التي نجح خالد عيسى في التصدي لها، ولم يستمر الضغط الهجومي لـ ((البرتقالي)) طويلاً، حيث عاد العين للتقدم ناحية مرمى علي الحوسني وضاعت له فرصة من تسديدة إيريك ورد عجمان بهجمة عن طريق أزارو الذي سقط داخل الصندوق مطالباً بركلة جزاء.

ولكن الحكم محمد الهرمودي أمر باستمرار اللعب، وعاد سفيان رحيمي لتأمين النتيجة أكثر بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه ((ق 74)) ، وأضاف رحيمي الهدف الرابع ((ق 88)) اعتمده الحكم الهرمودي بتوجيه من حكم ((الفار))، انتهت عليه المباراة.

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