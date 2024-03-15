منافسات قوية في «كأس الإمارات لجمال الخيل»بالبحرين

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، انطلقت أول من أمس بمملكة البحرين الشقيقة البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمنافسات قوية في ((بطولة البحرين للإنتاج المحلي)).

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على عدد من الجولات في مختلف قارات العالم.

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