«الأبيض» يبدأ معسكر أبوظبي الليلة استعداداً لمواجهة اليمن في التصفيات المشتركة

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم، معسكره الداخلي المغلق في أبوظبي تحضيراً لمواجهتي المنتخب اليمني يومي 21 و26 الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن يؤدي منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بعد صلاة التراويح خلال أيام معسكره الداخلي، وتكتمل صفوف ((الأبيض)) بانضمام لاعبي العين وعجمان مساء غد، بعدما منحهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني راحة لخوضهم مباراتهما، في ختام الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ولن يتضمن معسكر أبوظبي أي مباريات ودية لضيق الوقت، وسيكون التركيز الأكبر على الأكثر جاهزية فنية وبدنية لتجهيز ((الأبيض)).

وتشهد قائمة ((الأبيض)) المختارة لدخول المعسكر، تراجعاً في متوسط أعمار اللاعبين من 26 إلى 25 سنة، عن القائمة السابقة التي اختارها البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول، في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.

حراسة المرمى

حدث تراجع متوسط أعمار اللاعبين في القائمة التي تضم 26 لاعباً، بعدما تم استبعاد الرباعي عبد الرحمن صالح وعبد الله رمضان وعلي مبخوت وحسن حمزة، والذين تواجدوا في قائمة كأس آسيا، فيما ضم الثلاثي حازم محمد وعصام فائز وزايد العامري، وحارس المرمى خالد توحيد، والذي كان ضمن القائمة الآسيوية، وتم استبداله قبل انطلاق البطولة القارية بساعات للإصابة، واستدعاء حسن حمزة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأسهم استدعاء توحيد واستبعاد حمزة، في تراجع متوسط أعمار حراس المرمى من 33 إلى 30 عاماً، مع بقاء علي خصيف حارس الجزيرة، الأكبر سناً بين لاعبي المنتخب بعمر 36 عاماً، وبات حازم محمد عباس لاعب العين، الأصغر سناً بين اللاعبين بعمر 18 عاماً، ويليه سلطان عادل مهاجم اتحاد كلباء بعمر 19 عاماً.

وبشكل عام تضم القائمة الحالية، 3 لاعبين فوق سن الـ30، و10 لاعبين من عمر 25 إلى 30 سنة، و11 لاعباً من عمر 20 إلى 25 سنة، ولاعبين فقط تحت عمر 20 سنة.

ترتيبات

تجدر الإشارة إلى أن قائمة منتخبنا الوطني الحالية، تضم اللاعبين خالد عيسى، خالد توحيد وعلي خصيف في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو وزايد العامري.

ويتصدر منتخبنا المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط حصل عليها من فوزين متتاليين على نيبال في دبي 4 ـ 0، وعلى البحرين في المنامة 2 ـ 0.

بينما يحتل المنتخب اليمني، المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني، ويقبع منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون نقاط، ومعسكر أبوظبي هو التجمع الأول لمنتخبنا الوطني بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا في قطر 2023، بالخسارة أمام منتخب طاجيكستان 3 ـ 5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1 ـ 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز