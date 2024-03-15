في انتظار المشهد الأخير

الحرب على غزة تركت بصمات سوداء على جسد خرائط العالم، التضخم الاقتصادي بلغ مداه في جميع قارات العالم، سلاسل الإمداد باتت تعاني من نقص حاد، الانقسامات الجيوسياسية أصبحت محور التحركات بين التحالفات المختلفة. النتائج الحالية لهذه الجولة من الحرب خارج حساب التوقعات، الرهانات الصفرية تحكم حسابات الجميع.

تفاصيل الحرب على غزة هذه المرة جاءت محملة ومشحونة بأبعاد مغايرة في توقيت مختلف في المنطقة والإقليم. إسرائيل تعاملت في هذه الحرب وفق تصورات قديمة، ظنت أن عقارب ساعة العالم ستتوقف أمام مزاجها الاستراتيجي، لكن الواقع كان صادماً لها، فقواعد اللعبة تغيرت، وبيادق الشطرنج لم تعد تتحرك بشكلها التقليدي.

مشاهد تفرض نفسها على عالم جديد يتشكل وفق مفهوم مختلف لموازين القوى، فمفهوم القوى ليس بحجم وإمكانية السلاح فقط، وإنما هناك عوامل مختلفة تختلط بالمكان والزمان والتاريخ والثقافة، بل بدورة الحضارة ذاتها.

إسرائيل الآن ليست تلك الطبعة التي عرفناها بتوقيع ديفيد بن جوريون وشركائه من الآباء المؤسسين. أيضاً الفلسطينيون اليوم ليسوا هم الذين واجهوا العصابات الصهيونية في حرب 1948، وما بعدها، بل نحن أمام طبعات غير تقليدية من سجل هؤلاء الفلسطينيين، فقد تعلموا الدرس إلى حد ما، وعرفوا قواعد اللعبة، برغم الانقسامات والفرقة والاختلافات، فما بالنا لو أنهم أصبحوا من دون خلافات، وتحت قيادة واحدة تتخذ قرارات الحرب والسلام بمعزل عن اختطاف القرار الفلسطيني.

من دون شك لو تحقق ذلك سنجد نسخة فلسطينية جديدة، ستفرض أوراقها على إسرائيل والنظام الدولي، ومن ثم فإن الوصول إلى الغاية العظيمة يحتاج إلى عقول ثاقبة وقلوب شجاعة.

ما بين الاختلاف بين الطبعتين الفلسطينية والإسرائيلية، جرت تحت الجسر مياه كثيرة، فحرب السابع من أكتوبر عام 2023 باتت من دون مبالغة نقطة فاصلة في إعادة ترتيب النظام العالمي، فقد تداخلت الأوراق، وتشابكت المصالح من مساحة الانحياز السافر لإسرائيل في بداية الحرب إلى التلويح بالغضب من سياسات مهندس الحرب بنيامين نتنياهو، بل وصل الأمر إلى أن الدولة العظمى الحاضنة تاريخياً لإسرائيل، راحت تبحث عن مخرج آمن من المستنقع السياسي العالمي الذي ورطتها فيه تل أبيب، من خلال استخدامها المفرط لحق النقض ((الفيتو)) في مجلس الأمن ضد كل محاولات إيقاف الحرب.

فضلاً عن أن دول الاتحاد الأوروبي الداعم الثاني لإسرائيل، بدأت التفكير بصوت عال في تغيير مواقفها الاستراتيجية حول الاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، بغض النظر عن المفاوضات الثنائية بين إسرائيل وفلسطين، وهو متغير عميق الدلالة، فإذا ما تحقق هذا الأمر، وتم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن تغييراً كبيراً سيجري في بنية النظام الدولي.

هذه التداعيات لحرب السابع من أكتوبر قادت إلى إنهاك العالم، فجعلته يغير من رؤاه الثابتة التي اعتنقها طويلاً حول هذا الصراع، بعد أن وجد العالم نفسه في حالة سيولة سياسية واقتصادية واجتماعية وصدام بين الشرق والغرب، وصعود لفكرة صراع الحضارات والأديان والمذاهب، وهذا أمر كان يرفضه الغرب تماماً في أدبياته السياسية.

لكن الحرب على غزة فتحت أبواب الجحيم التي حاول الغرب أن يتخلص منها، فضلاً عن أن إطالة أمد الحرب بهذه الضراوة، أفضت إلى استنزاف المصالح الغربية الاستراتيجية، ودفعها إلى التخوف من شطب الدور الغربي من المسرح الدولي، في ظل صعود متنام لقوى أخرى مثل الصين وروسيا والهند، وهذا ما يخشاه الغرب بقيادة واشنطن.

إذن في ظل هذه التعقيدات في المشاهد العالمية جراء تلك الحرب، ومعاناة الجميع، والتغير الضاغط والملح في قواعد الحرب والسلام، وليونة الخرائط في ترتيب المصالح، فإن لسان حال العالم يسابق الزمن في انتظار المشهد الأخير لهذه الحرب.