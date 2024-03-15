يوجد لدى كل شخص منا بذرة الخير، والقدرة على المساهمة الإيجابية، ولو كانت بالقليل، ولذا، تجد أغلب الناس يسعون قدر الإمكان إلى مد يد العون لكل محتاج، بتقديم الدعم والمساعدات لأصحاب الحاجة، ولكن للأسف يستغل أحياناً بعض الأفراد أو الجهات غير المرخصة هذه التبرعات، في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو دون الحصول على شهادة معتمدة من الجهات المختصة، التي تثبت أنها جهة خيرية أو إنسانية معتمدة، وبالتالي، تتسبب في استغلال أموال المتبرعين.

ومن هذا المنطلق، أعلنت مؤخراً وزارة تنمية المجتمع ((قانون تنظيم التبرعات))، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين، وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان. وبلا شك، مع حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير والأيادي البيضاء، لذا، أعلنت الوزارة ضرورة التأكد من أن الجهات التي تتلقى التبرعات، ليست وهمية، ومُصرح لها بجمع تلك التبرعات، حتى لا يقع المتبرعون فريسة لتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ووفقاً لشروط جمع التبرعات، يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح رسمي، يسمح لها بجمع التبرعات، مع العلم بضرورة أن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر ويعاقب الشخص العادي على جمع أو قبول التبرعات من الجمهور، بسبب مخالفته لأحكام قانون التبرعات.

كما يسمح القانون بتقديم المساعدات بين أفراد العائلة الواحدة، أو الحي الواحد، بهدف الوقوف بجانب المحتاج منهم، وهي حتماً من العادات المجتمعية الأصيلة والمحبذة، ولا ضير من توزيع وجبات الإفطار في المساجد والأحياء، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة.

بالتأكيد، تسعى وزارة تنمية المجتمع إلى الارتقاء بتوعية جميع أفراد المجتمع من المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، وتحرص على تنبيه الأفراد بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، عبر مركز الاتصال 800623، لإجراء اللازم، وبالتالي، تُعزز الوعي بين الأفراد، وتجنبهم من الوقوع في مصيدة الاستغلال.