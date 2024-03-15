التحليل السياسي.. علم لا عاطفة

كثرة الأحداث والتفاعلات الدولية وما يقابلها من العدد الهائل لوسائل الإعلام المهتمة بمتابعة ورصد ونقل كافة الأحداث ومن مختلف مناطق العالم، وبالإضافة إلى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وما وفرته من سرعة انتقال المعلومات والأخبار وما توفر من وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الجميع وفي كل مكان، كل ذلك تسبب في وجود شغف لدى الأفراد بمتابعة ومعرفة ما يحدث حولهم وما يحدث في العالم، بل تطور الأمر حتى وصل إلى محاولتهم فهم ومعرفة ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ وماذا سيحدث لاحقاً؟.

وفي ظل التنافس الإعلامي لكسب أكبر عدد من المشاهدات للقناة، هذا أدى إلى وجود عدد كبير من البرامج الحوارية التلفزيونية التي تناقش القضايا السياسية الدولية أو القضايا السياسية الداخلية لدولة ما (من باب متابعة الحدث وتحليله)، وبالتالي قامت بعض القنوات باستضافة وأحياناً التعمد بإبراز أسماء معينة يطلقون على أنفسهم ((محلل سياسي)) أو ((المختص في الشأن الفلاني)) للحديث عن موضوع معين في قضية معينة، من حيث المبدأ أنا مؤيد لوجود برامج حوارية تطرح قضايا مختلفة وفي كافة المجالات وتستضيف المحللين والمتخصصين في المجال محل النقاش.

لكن تكمن ملاحظاتي في نقطتين في ما يخص الضيوف المحللين، الأولى يجب على القنوات التلفزيونية أن تكون حريصة على استضافة المتخصصين في الشأن والمشهود لهم بالمعرفة والمصداقية، النقطة الثانية يجب على الجمهور معرفة المتحدث ليس معرفة اسمه وشهاداته الأكاديمية بل معرفة توجهات ومعتقدات وأفكار المتحدث، حيث إن المحلل أو المتخصص غالباً ما ينقل أفكاره ووجهات نظره بناء على معتقداته والأيديولوجية التي يتبناها، وللأسف يوجد نوع آخر من المحليين سواء على الشاشات التلفزيونية أو عبر المقالات ينشرون حسب ((ما يطلبه الجمهور)) لزيادة شعبيته أو زيادة المتابعين مبتعداً عن الصدق والأمانة في الطرح.

وأقرب مثال على ذلك ((أحداث غزة)) هناك من يرى أن ما قامت به ((حماس)) مغامرة فاشلة غير محسوبة النتائج والكوارث، ويؤكد على ذلك عدد القتلى والجرحى الذي تجاوز 40 ألف قتيل ومصاب، وتهديم آلاف المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، وتحول الشعار من تحرير الأقصى إلى طلب وقف إطلاق النار، بل هناك من يرى أن حماس ستخرج من المعادلة الفلسطينية وستستبعد من إدارة قطاع غزة أي أنها خسرت، في المقابل هناك من يرى أنه رغم كل ما ذكر من خسائر وكوارث أن ((حماس)) منتصرة وحققت أهدافها.

قراءة الأحداث وتحليلها واستشراف مستقبلها وسيناريوهاتها لا تتم عبر أمنيات وأحلام أو عواطف ورغبات أو حتى ما يحبه المتابعون، قراءة الأحداث تتم من خلال استخدام نظريات ومناهج علمية بالإضافة إلى تحلي الكاتب أو المحلل والباحث بالأمانة والمصداقية، فالتحليل السياسي علم مهم يحكمه أسس ومفاهيم ونظريات ومدارس وقواعد علمية، بعيداً عن رغبات النفس والأهواء وقراءة الطالع وحساب تحركات النجوم.

فهم السياسة والعلاقات الدولية وما يتعلق بها ليس بالأمر الهين أو البسيط، فقراءة وتحليل الأحداث السياسية والعلاقات الدولية عملية معقدة جداً ومتشابكة ولها أبعاد مختلفة الجذور ومتعددة الجوانب، لذا يحتاج الباحث السياسي أو المحلل السياسي إلى استخدام منهجيات وأدوات علمية ومعلومات وأرقام وإحصائيات دقيقة وتواريخ مرتبطة بالقضية أو الظاهرة محل الدراسة حتى يستطيع وصف وتفسير قضية أو ظاهرة سياسية معينة ومن ثم يتمكن من نقدها وتحليلها وتوقع سيناريوهاتها.

محاولة فهم السياسة وسلوك الدول والتفاعلات الدولية من قبل الأفراد يأتي لعدة أسباب نذكر منها: بعضهم يريد أن يرضي فضوله فقط، ومنهم من يريد أن يشعر أنه واع ومدرك لما يحدث من حوله وما يحدث في العالم، إلا أن المشكلة تكمن في نوعين نذكرهما هنا: الأول من يحاول تحليل حدث أو قضية ما مع عدم فهمه وعلمه بأصول وأساسيات ومنهجيات ونظريات العلوم السياسية والعلاقات الدولية ولا يملك الخبرة والوعي الكافيين، فيرى الأمور والأحداث ببساطة وسطحية مما يجعل الصورة لديه غير واضحة وغير دقيقة، بالتالي تكون نظرته غير صحيحة ووجهة نظره غير صائبة، أما النوع الثاني من يبحث عن ما يتوافق تحليله مع رغباته وأمنياته وما يتوافق مع أفكاره ومعتقداته عاطفياً.