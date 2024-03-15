«دو» و«سامسونغ» تزودان الشركات والأفراد بأحدث الابتكارات التكنولوجية

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة سامسونغ، تستهدف توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في قطاعات الأعمال والخدمات والمنتجات الموجهة للمستهلكين الأفراد والشركات.

وتمثل الاتفاقية، علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها الشركتان لتزويد العملاء من المؤسسات والأفراد بخدمات ومنتجات وأجهزة مبتكرة لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ((دو)): ((يسرنا تعزيز شراكتنا مع سامسونغ، حيث سيسمح لنا هذا التعاون بتزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من أحدث الخدمات والابتكارات والأجهزة التكنولوجية المتطورة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في دعم أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة المقبلة، نظراً للإمكانات والموارد التي تمتلكها كل من دو وسامسونغ، بما يسهم في تمكين عملائنا وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المتطورة)).

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستوحّد دو وسامسونغ جهودهما لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها سامسونغ، مثل برنامج خدمات الصيانة ((سامسونغ كير بلس)) وغيرها، وتعزيز حضورها عبر قنوات البيع بالتجزئة والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المتحرك بما يضمن توفير تجارب متميزة وشاملة للعملاء من الأفراد والشركات.

من جهته، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونغ جلف للإلكترونيات: ((يعكس هذا التعاون الاستراتيجي مع دو التزامنا المستمر بتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لعملائنا، وستمكننا هذه الشراكة من توسيع نطاق وصول منتجاتنا وخدماتنا الرقمية عالية الجودة إلى شريحة أوسع من المستهلكين)).

وستركز الشراكة بين دو وسامسونغ على مختلف المجالات الأساسية للأعمال وركائز التطوير الرئيسة، بما في ذلك توسيع ممارسات ومجالات الأعمال الموجّهة للمستهلكين الأفراد لتشمل العملاء من الشركات، مع التركيز على توفير مجموعة منتجات وخدمات مخصصة للمؤسسات، فضلاً عن تزويدها بعروض حصرية على الأجهزة المتطورة.