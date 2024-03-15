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حدث وتاريخ.. 16 مارس

3/15/2024 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

1968 مجزرة ماي لاي حيث قضى 350 - 500 فيتنامي على أيدي القوات الأمريكية

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