حدث وتاريخ.. 16 مارس
التاريخ
3/15/2024 7:19:58 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
1968 مجزرة ماي لاي حيث قضى 350 - 500 فيتنامي على أيدي القوات الأمريكية
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