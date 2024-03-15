بايدن ونتانياهو.. علاقة تتدهور بشكل مطرد

يشير مزيد من التقارير إلى توتر متزايد في العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبخاصة منذ بدء حرب غزة. وقالت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) إن العلاقة بين الرجلين ((تدهورت بشكل مطرد))، منذ بدء حرب غزة قبل خمسة أشهر.

ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن الصحيفة: ((في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل الممتد لعقود من الزمن، نادراً ما كانت هناك لحظة كان فيها رئيس أمريكي أقرب إلى إسرائيل وأكثر خلافاً مع رئيس وزرائها)). وأضافت: ((العلاقة التي دامت ما يقرب من 50 عاماً بين بايدن ونتانياهو تدهورت بشكل مطرد، بسبب الأجندة السياسية المختلفة وأهداف الحرب المتضاربة)).

وتابعت: ((تسلط العلاقة المتوترة بين بايدن ونتانياهو الضوء على مدى تباعد واشنطن وتل أبيب، كلما طال أمد صراع إسرائيل مع حماس في غزة)). في هذا الصدد، قال إيتامار رابينوفيتش، سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة ومستشار عدد من رؤساء الوزراء: ((العلاقة بينهما تعيش أزمة خطرة للغاية)).

من جهته، أوضح مارتن إنديك، سفير أمريكا السابق لدى إسرائيل، أن العلاقة بين بايدن ونتانياهو كانت ((ذات اتجاه واحد))، حيث قدم الرئيس الأمريكي دعمه لإسرائيل مقابل بعض التكلفة السياسية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان دائماً يرفض طلباته، مثل، الخطة الأمريكية لما بعد الحرب، التي دعت إلى جلب السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: ((لقد كان نتانياهو غير مرن وتصادمياً للغاية لدرجة أن الرئيس اضطر إلى اتخاذ موقف)).

وكان بايدن تعهد قبل أيام بالضغط على نتانياهو من أجل السماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على أنه قد يحجب شحنات الأسلحة الأمريكية ما لم تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات لحماية المدنيين.

وفي تطور استثنائي آخر، حذر كبار رؤساء وكالات الاستخبارات الأمريكية من أن مستقبل نتانياهو السياسي ((في خطر شديد)).

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