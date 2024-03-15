انتهاء هجوم حركة الشباب الإرهابي على فندق في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية انتهاء الهجوم والحصار الذي فرضه عناصر حركة الشباب الإرهابية على فندق في مقديشو، بعد أكثر من 13 ساعة على بدئه.

وقال ضابط في الشرطة الصومالية، إن كل المسلحين الإرهابيين تم قتلهم، والوضع عاد إلى طبيعته حالياً، وأشار إلى أن القوات الأمنية تنفذ عملية تمشيط شاملة وتجري تحقيقات بشأن الاعتداء الذي بدأ ليل الخميس.

ويقع الفندق على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع ((فيلا صوماليا)) المحصن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات. وكان الهجوم الذي أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه، بدأ حوالي الساعة 21.45 ليل الخميس، عندما اقتحم مسلحون فندق (SYL) تحت وابل من الرصاص. وتحدث شهود عيان عن سماعهم إطلاق النار بشكل عشوائي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك ضحايا.

وقال حسن نور الذي تمكّن من الفرار بعد بدء الهجوم ((لا أعرف عدد الضحايا لكن كان هناك الكثير من الناس بالداخل عندما بدأ الهجوم))، وأفاد شهود أن عناصر الأمن وصلوا إلى مكان الهجوم بعد دقائق على بدئه.

وقال عبدالله حسن الذي كان موجوداً في منزل قريب من المكان، إن أفراد قوات الأمن وصلوا على متن عربات عدة، مؤكداً أنه شاهد ((سيارتي إسعاف تنقلان جرحى))، وتعرض الفندق نفسه لهجمات عدة خلال الأعوام الماضية، آخرها في 2019.

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