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عقوبات أوروبية مرتقبة على مستوطنين بالضفة

3/15/2024 7:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المرتقب أن يعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات ضدّ مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة متّهمين بأعمال عنف ضدّ الفلسطينيين، وفق ما كشف مسؤول أوروبي رفيع أمس.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته ((سيتمّ التوصّل إلى اتفاق سياسي حول عقوبات ضدّ مستوطنين متطرّفين)).

ومنذ الهجمات التي شنّتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحرب التي أعقبتها في غزة، ازداد الوضع تدهوراً في الضفة الغربية حيث لقي 430 فلسطينياً على الأقلّ حتفهم برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب السلطة الفلسطينية.

وتيسّر هذا الاتفاق السياسي بين دول الاتحاد السبع والعشرين بعدما رفعت المجر الفيتو الذي وضعته لأسابيع على هذه العقوبات. ولم يقدَّم أيّ تفسير لأسباب تبدّل الموقف المجري. وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها الخميس عن عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، متّهمة إياهم بـ ((تقويض الاستقرار)).

وهي المرّة الثانية منذ بداية العام تستهدف فيها واشنطن مستوطنين إسرائيليين بعقوبات، وذلك في سياق الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة على حليفتها في حربها على ((حماس)). ومن المرتقب أن يعلن الأوروبيون أيضاً عقوبات ضدّ ((حماس))، على خلفية اتهامات لعناصر من الحركة بممارسة أعمال عنف جنسي ضدّ رهائن إسرائيليين، بحسب المسؤول الأوروبي الرفيع.

وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد ((في شكل أولي)) الطلب الصادر عن إسبانيا وإيرلندا بشأن احتمال تعليق اتفاق الشراكة الذي يربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل بسبب انتهاك بعض بنوده في ما يخصّ احترام حقوق الإنسان.

وخلال اجتماع سابق في فبراير، طالب وزراء خارجية دول الاتحاد، باستثناء ممثّل المجر، بهدنة إنسانية ((فورية)) من أجل إطلاق مفاوضات وإيصال المساعدات الإنسانية.

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