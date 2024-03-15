قصف إسرائيلي يدمر مبنى في جنوب لبنان

قصفت طائرات إسرائيلية حربية، أمس، منزلين في بلدتي علما الشعب وكفركلا ضمن سلسلة غارات على جنوب لبنان، وفق إعلام لبناني رسمي، فيما أعلن ((حزب الله)) استهداف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية.

سلسلة غاراتوأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات جنوبية، شملت تدميراً كاملاً لمنزل من 3 طوابق في أطراف بلدة علما الشعب، واستهداف منزل في بلدة كفركلا.

كما استهدفت الغارات منطقة الناقورة والمنطقة الواقعة بين علما الشعب والناقورة، ومنطقة اللبونة ـ الناقورة. ولم يتبين إن كانت الغارات أسفرت عن ضحايا.

وأعلن ((حزب الله)) استهداف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين، وفق سلسلة بيانات عبر حسابه على تلغرام. وقال إنه استهدف تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين قرب موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب بالأسلحة المدفعيّة و((حقق إصابة مباشرة)).‏

وأضاف أن عناصره استهدفوا أيضاً موقعي ‏المالكية والمرج الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية و((أصابوهما إصابة مباشرة)).‏

وعلى الجانب الآخر، أكد الجيش الإسرائيلي ((رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية إلى شمالي إسرائيل في مناطق مرغاليوت ومالكية وشتولا)). وأضاف في بيان: ((هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية)).

كما أشار إلى أن ((طائرات حربية أغارت على موقع استطلاع تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، وعلى مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة علما الشعب وعلى بنية تحتية للحزب في منطقة اللبونة)). في الاثناء، سلم وزير الخارجية اللبناني السفير الفرنسي في لبنان، أمس، رد بيروت على مبادرة باريس الرامية إلى وقف التصعيد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية التي اشارت إلى أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب استقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.. و((سلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية)).

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