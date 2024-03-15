القدس في أول جمعة من رمضان..أجواء حزينة وإجراءات أمنية مشددة

خيمت على البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة أجواء من الحزن والكآبة في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، فشارك عشرات الآلاف في الصلاة في المسجد الأقصى، وسط انتشار كثيف للشرطة، على وقع الحرب في قطاع غزة.

وانتشر آلاف العناصر من الشرطة الإسرائيلية، وقالت الشرطة إن عددهم ثلاثة آلاف، في البلدة القديمة وحول بوابات الحرم.

وقال سعيد أبو شعبان (63 عاماً) ((غادرنا رام الله في السادسة صباحاً.. وصلنا بعد ساعتين... لم يكن هناك تدافع أو ضغط كبير على معبر قلنديا مثل العام الماضي لأن عدد الناس أقل)). ولاحظ أبو شعبان وزوجته اعتماد أن ((لا أسواق ولا ناس في البلدة القديمة. الوضع هادئ بشكل غير طبيعي. لا ضجيج ولا حركة. فقدت البلدة رونقها)).

وقالت اعتماد أبو شعبان ((لا توجد زينة ولا فرح... على وجوه الناس كآبة)). وحصل الزوجان على تصريح بالدخول عبر تطبيق مكتب التنسيق الإسرائيلي (كوغات). ويشترط التصريح العودة في الخامسة مساء، حتى لا تفرض عليهما مخالفة.

وقال الشيخ عزام الخطيب، المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى ((شارك نحو 80 ألفاً في صلاة أول جمعة من رمضان)). وأضاف رداً على سؤال إن ((نحو 150 ألفاً صلّوا في الجمعة الأولى العام الماضي)).

لا دخول

وعلى معبر قلنديا بين رام الله والقدس، قالت امرأة مسنة عرفت عن نفسها باسم أم العبد ((من قبل كنت أذهب كل جمعة... أجلس وأصلي في الأقصى. كنت موجودة دائماً في الأقصى. اليوم لم يسمحوا لي بالدخول. أنا حزينة لأنهم أرجعوني)).

وقال بسام الذي لم يفصح عن اسم عائلته ((منعوني من الدخول لأنهم يريدون تصريحاً. عمري 53 عاماً. لماذا يفعلون ذلك؟.. هذا الأقصى وليس ملكاً لهم)).

وقالت أم أحمد (55 عاماً) وهي من قرية زيتا في قضاء طولكرم إنها جاءت في حافلة مع عشرين امرأة ورجلاً ولكن زوجها ((لم يرغب في المجيء خشية حدوث شيء)). وقالت إنها حصلت على تصريح يتيح لها زيارة الأقصى ((خلال أربعة أيام جمعة ولليلة القدر)).وسمحت إسرائيل هذا العام بدخول الأطفال دون سن العاشرة والنساء فوق الخمسين والرجال فوق 55 سنة إلى المسجد الأقصى خلال رمضان. ولكن الحصول على تصريح ليس مضموناً حتى لمن تنطبق عليهم هذه الشروط.

وحلّ رمضان هذا العام في حين يشهد قطاع غزة حرباً قاسية، منذ أكثر من 160 يوماً.

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