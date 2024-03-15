مرفأ بيروت: مخطّط لبناني ـ فرنسي لإعادة إعماره

مع قرب مرور 4 سنوات على الانفجار الذي شهده، وتحديداً في 4 أغسطس 2020، واهتزّ معه كل لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً وراءه مرفأً بلا معالم، وعاصمة مفجوعة غارقة في الدماء، ومشاهدات أبكت العيون وأدمت القلوب.

وفيما كشف الحقائق فيه لا يزال في خبر كان، لشدّة ما تتعرّض له هذه القضية من تسييس ومن فوضى في أولويّات التحقيق فيها، تمّ إطلاق مخطّط فرنسي لإعادة إعمار مرفأ بيروت، بالتعاون مع السلطات المرفئية اللبنانية، وفق كلفة تتراوح بين 60 و100 مليون دولار، سيتمّ تغطيتها من إيراداته، والتي تعود نسبة 80% منها إلى الدولة، بما يمكّنه من إحراز تقدّم ملموس في أدائه.

وغداة إطلاق هذا المخطّط، استذكر اللبنانيون مجدداً لحظة حدوث أضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم، مخلّفاً ما ينحو من 235 قتيلا و7000 جريح، ومتسبّباً بدمار وتهجير طاولا نحو 300 ألف شخص.

ومن بوّابة مخطّط إعادة إعمار المرفأ المقترح، الذي حظي بموافقة وزارة الأشغال وإدارة المرفأ بعد عمل تعاوني بين الخبراء الفرنسيين وإدارة المرفأ، فإن أكلاف الأشغال الإجمالية فيه تتراوح بين 60 و100 مليون دولار كحدّ أقصى، وتشمل كلفة إعادة بناء الأرصفة والطرقات، ومنها الرصيف رقم 9 الذي تضرّر من الانفجار وتحسين الحركة في المرفأ بفضل خطّة جديدة خاصة بالحركة، واعتماد التقسيم الأمثل للقطاعات، والطاقة الشمسية لتغذية المرفأ بها استناداً إلى توصيات مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF).

وفيما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بوضع مخطّط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت الذي أعدّته فرنسا على طريق التنفيذ في ((أسرع وقت ممكن)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز