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انتخابات رئاسية في روسيا تجري على مدى 3 أيام

3/15/2024 7:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وسط ظروف استثنائية بالنسبة لروسيا عامة و((سيد الكرملين)) فلاديمير بوتين خاصة، جراء الحرب في أوكرانيا، بدأت أمس الانتخابات الرئاسية التي تستمر، لأول مرة ثلاثة أيام، من أجل انتخاب رئيس للسنوات الست المقبلة.

فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق أقصى شرق روسيا، وتحديداً في أقصى شرق كامتشاتكا وتشوكوتكا بداية.

يتنافس في هذه الانتخابات، وهي الثامنة في تاريخ البلاد الحديث، أربعة مرشحين على أعلى منصب في الدولة، وهم الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الشعب الجديد وليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي الروسي.

وفتح أكثر من 94 ألف مركز اقتراع في كامل البلاد منذ الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

على أن ينتهي التصويت رسمياً في الساعة التاسعة مساء السابع عشر من مارس، عندما ستغلق مراكز الاقتراع في منطقة كالينينغراد الواقعة أقصى غرب روسيا أبوابها.

كما فتح 295 مركز اقتراع في 144 دولة وعلى أراضي مركز بايكونور الفضائي الذي تستأجره روسيا من قازاخستان.

وكانت تايلاند أول دولة فتحت فيها مراكز الاقتراع على أراضي القنصلية العامة الروسية في فوكيت. في حين تقدم أكثر من 4.7 ملايين شخص للتصويت عبر الإنترنت.

وسيشهد هذا الاستحقاق الانتخابي للمرة الأولى أيضاً أحدث التقنيات التي تم اختبارها خلال استطلاعات سابقة على مستوى أدنى، فضلاً عن مشاركة سكان إقليمي دونباس ونوفوروسيا فيه، وفق وكالة تاس للأنباء. يشار إلى أن فوز بوتين المتوقع في هذه الانتخابات لغياب المنافسة الجدية، من شأنه أن يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

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