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حفتر: سلامة ليبيا مرهونة بتحقيق انفراج سياسي

3/15/2024 7:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأن الجيش مستعد لمواجهة أي طارئ يهدد ليبيا من الداخل أو الخارج، مردفاً:

((نؤكد لكل الليبيين حقيقة ليست غائبة عنهم ولا يستطيع مفتٍ أن يشوهها مهما بلغت درجة الإبداع في التضليل وتزوير الحقائق بأن الجيش الوطني هو جيش الشعب الليبي بكامله لا يفرق بين مدينة وأخرى أو قبيلة وأخرى، جيش واحد يحمل على عاتقه مسؤولية حماية كل الليبيين دون استثناء )).

وجدد حفتر التأكيد، خلال إشرافه على ختام مران(درع الكرامة) 2024 الذي جرى تنظيمه بالذخائر الحية في جنوب سرت، على أن ((السلاح في ليبيا يظل بعيد المنال ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية و المرتزقة أراضينا دون مماطلة )).

مبيناً أنه ((إذا كان العالم حريصاً على السلام في ليبيا فإن من واجباته في صون الأمن والسلم العالميين أن يضع هذه المطالب المشروعة في مقدمة أولوياته والعمل على فرضها بكل الوسائل قبل أن تتطور الأحداث والتداعيات إلى ما قد يزعزع الثقة في المنطقة بأسرها، لأننا أبداً لن نقبل المساومة على سيادة الليبيين))، وفق قوله.

واعتبر حفتر أن ((سلامة ليبيا مرهونة أيضاً بتحقيق انفراج عاجل في المسار السياسي الذي يتعمد بعض الأطراف المنخرطة فيه اختلاق العراقيل ليظل مسدوداً وأن يستمر الوضع على ما هو عليه حفاظاً على مكاسبهم دون مبالاة لمصلحة الوطن ))، وتابع أن ((هذا المسار قد أعطي من الفرص أكثر مما ينبغي دون أن تظهر في الأفق أي ملامح تبشر بحلول توافقية تنتهي بتسوية سلمية عادلة وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون)).

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