السودان.. عادات وتقاليد رمضانية غابت تحت دخان الحرب

على وقع قتال دام قضى على الأخضر واليابس، استقبل السودانيون شهر رمضان المبارك، وفي نفوسهم حسرات على وطن مزقته حرب لا ترحم، وأهل شتتهم النزوح الداخلي، وآخرين احتضنتهم منافي اللجوء خارجياً، فالمعارك المشتعلة منذ أواخر شهر رمضان من العام الماضي، أفسدت على أهل البلاد فرحتهم بمقدم الشهر الكريم الذي اعتادوا أن يستقبلوه بعاداتهم وطقوسهم الخاصة.

ومع تمدد رقعة الحرب الجغرافية بات ملايين السودانيين محاصرين بين ذراعي الخوف والجوع، وطغت مآسي الحرب على كل مناحي الحياة، وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي 8 ملايين سوداني شردتهم الحرب من ديارهم وفروا إلى المنافي والملاجئ بحثاً عن الآن، في ذات الوقت الذي تهدد الجوع حياة 25 مليون سوداني.

وفي ظل أوضاع لم تشهد البلاد في تاريخها الحديث مثل أحداثها المؤلمة، غابت خلال شهر رمضان لهذا العام الكثير من العادات والتقاليد السودانية المتوارثة، إذ اختفت مناظر السودانيين وهم يفترشون (البروش) على شوارع العاصمة الخرطوم وكثير من المدن السودانية في انتظار لحظة الإفطار.

فالمشهد يعد من العادات السودانية اللافتة في المدن والأرياف، إذ يحرص الأهالي من سكان الحي الواحد أو القرية على الإفطار في مجموعات، في الساحات والشوارع الرئيسية، حتى يتشارك معهم عابر السبيل.

وكذلك غاب عن الأنظار مشهد الأطفال والشباب وهم يقطعون الطريق الرئيسي الرابط بين الخرطوم – ومدينة مدني، ويغلقونه أمام العابرين قبيل آذان المغرب وإلزامهم بضرورة النزول وتناول الإفطار، ولعل هذه من المشاهد المألوفة في رمضان، ومن العادات التي يحرص عليها سكان المدن والمناطق التي تقع على طرق المرور السريع وأكثر الولايات التي اشتهرت بها ولاية الجزيرة وسط السودان، والتي أصبحت بفعل الحرب ساحة للموت.

جاء رمضان هذا العام وشواطئ الأنهار في الخرطوم وود مدني وغيرها من مدن البلاد خالية من الأسر، الصائمين الذين يبحثون عن الراحة والاستجمام على ضفاف النيل، بعد نهار يوم غائظ، إذ يكتظ شارع النيل بمدينتي الخرطوم وأم درمان بالعائلات.

وكذلك في مدن ولاية الجزيرة المحازية للنيل، ودائماً ما يعقب الإفطار جلسات الأنس مع احتساء أكواب القهوة (الجبنة)، فيما ينظم آخرون برامج ترفيهية مختصرة تتخللها النكات والضحكات في مواجهة النيل الذي هو متكـأ للبهجة وترياق للحياة.

ورغم الحرب التي حرمت سكان العاصمة الخرطوم والكثير من المدن الأخرى إلا أن السودانيين، لا سيما الذين لجأوا إلى مصر وغيرها من دول الجوار، حاولوا خلق أجواء مماثلة لتلك التي كانوا يعايشونها في شوارع أم درمان، على أمل ألا تطول سنوات منفاهم الإجباري، وأن ينقضي رمضان، وهم في طريق عودتهم إلى الديار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز