تحرك حثيث لسد الفجوات بشأن «هدنة غزة»

تعكف الولايات المتحدة على العمل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية في اتفاق ((تبادل أسرى)) من شأنه أن يوقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض أحدث مقترح تقدمت به ((حماس)).

وقال إن وفداً سيتوجه إلى قطر لبحث موقف إسرائيل من اتفاق محتمل، في وقت يبدي نتانياهو تصميماً على اجتياح بري لمدينة رفح أقصى جنوب القطاع، والتي تكتظ بأكثر من مليون ونصف مليون نازح فلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، خلال زيارة له إلى النمسا، إن إرسال إسرائيل وفداً إلى قطر يعكس ((إحساساً بإمكانية وضرورة)) إبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وأضاف بلينكن للصحافيين: ((نجري محادثات الآن (بينما) نتحدث هنا، وأنا على يقين بأنها ستستمر في الأيام المقبلة)).

ومثل العروض السابقة التي قدمها الجانبان خلال الشهرين الماضيين من المحادثات فإن اقتراح ((حماس)) ينص على إطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وذكرت تقارير أن اقتراح ((حماس)) ينص على ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً. واشترطت الحركة أن يتم إعلان وقت إطلاق نار دائم في المرحلة الثانية، قبل الإفراج عن جنود إسرائيليين. وتطلب ((حماس)) مقابل الإفراج عن كل جندي إسرائيلي الإفراج عن 50 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، ومن بينهم 30 ممن يقضون أحكاماً مؤبدة.

في الأثناء، قال مكتب نتانياهو أمس، إن رئيس الوزراء وافق على خطط لعملية عسكرية في مدينة رفح. وأضاف أن الجيش يستعد للأمور المتعلقة بالعملية العسكرية وإجلاء المدنيين.

أمن المدنيين

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش سيضمن أمن المدنيين. وذكر المتحدث آريه شاليكار أن الجيش سيعمل على نقل المدنيين في المدينة، إلى ((منطقة آمنة)) مثل مخيم المواصي. لكن بلينكن قال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى، لكنه أوضح أن بلاده لم تطلع بعد على خطة على هذا النحو.

وأضاف: ((نريد رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، ليس فقط لإبعاد المدنيين عن طريق الأذى ولكن أيضاً للتأكد من أنه بمجرد إبعادهم عن طريق الأذى، فإنهم سيحصلون على الرعاية المناسبة، ومنها المأوى والغذاء والدواء والملابس. ولم نر بعد خطة على هذا النحو)).

وأضاف بلينكن للصحافيين في النمسا أن الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح التي تقع في جنوب غزة ويعيش بها أكثر من مليون شخص.

وفي تلك الأثناء، تواصل أعداد القتلى الارتفاع جراء الحرب، فيما يلقي كل طرف باللائمة على الآخر في واقعة شهدتها غزة أول من أمس.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة ذكرت عبر منصة تليغرام الخميس أن عدد ضحايا مجزرة دوار الكويتي الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بلغ 14 قتيلاً و150 مصاباً. وأدلى الجيش الإسرائيلي برواية مختلفة، متهماً مسلحين من ((حماس)) بإطلاق النار على منتظري المساعدات.

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