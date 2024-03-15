أمريكا: تدمير 9 صواريخ حوثية ومسيّرتين في اليمن

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أمس تدمير 9 صواريخ باليستية مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين كان الحوثيون على وشك إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

فيما كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة تجارية لهجوم صاروخي قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان لها ، إنها دمرت هذه الأسلحة بعد أن أطلق الحوثيون 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن، سقط اثنان منها في خليج عدن والآخران في البحر الأحمر، دون أن يسفر أي منها عن أضرار.

ولفت البيان إلى أن القوات الأمريكية ((نجحت في تحديد وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن)).

وعلى عادتها في بياناتها السابقة شددت سنتكوم على أنها تتخذ ((هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية)).

في المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة تجارية لهجوم صاروخي قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت الوكالة -التي تديرها القوات الملكية البريطانية- في بيان إن ((أضراراً مادية لحقت بالسفينة نتيجة الهجوم، لكنها واصلت طريقها إلى الميناء التالي، وجميع أفراد الطاقم بأمان)).

في بيان آخر قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إن سفينة أخرى، على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

وأضافت ((أبلغ الربان عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة))، دون تسجيل أي أضرار للسفينة أو الطاقم.

في الأثناء شدد وكيل محافظة الحديدة (وليد القديمي)، على ضرورة تحرير محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن ذلك هو الطريق لتأمين الملاحة الدولية.

وأوضح القديمي في تدوينة على منصة ((إكس))، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً من على عربة متنقلة داخل شارع المطار بمدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، إن واشنطن ستواصل تنفيذ الضربات ضد الحوثيين، مؤكدة ثقتها في الاستمرار بإضعاف قدراتهم.

بينما توعدت ميليشيا الحوثي بتوسيع نطاق الهجمات ضد السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل لمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح.

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