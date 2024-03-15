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الأحبابي: أفضل المنزل خلال رمضان

3/15/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يضطلع قائد فريق العين، بندر الأحبابي، بمسؤوليات كبيرة ويواجه تحديات عدة بصفته قائداً للزعيم العيناوي، الذي ينافس على جميع البطولات هذا الموسم، بما في ذلك دوري أبطال آسيا بعد تأهله إلى نصف نهائي المسابقة القارية، كما تأهل من قبل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن المنافسة على الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر.

تنظيم وقت

ورغم هذا الزخم، يرى الأحبابي أن شهر رمضان المبارك فرصة مثالية لإعادة تنظيم وقته والتوفيق بين واجباته على الوجه الأكمل مع النادي والأسرة، بحيث يكون التركيز أكثر على العبادة والتقرب أكثر إلى الله، وإنجاز الأمور المتعلقة بالفريق من تدريبات ومباريات.

صلاة وتدريبات

وكشف الأحبابي، الذي يقضي عامه الثامن لاعباً بالعين بعد عودته من الإعارة إلى ناديي الظفرة وبني ياس في وقت سابق من موسم 2012 قبل العودة مجدداً للنادي موسم 2016، عن أن يومه في شهر رمضان يبدأ بصلاة الفجر كالعادة، وقراءة القرآن، والتدريبات المنزلية قبل الإفطار بنحو ساعتين، وبعد ذلك الذهاب إلى النادي.

برنامج

وأوضح الأحبابي، أنه في حالة لم تكن هناك تدريبات بالنادي ينتهز الفرصة لزيارة الأهل والأقارب والإفطار مع العائلة، موضحاً أنه بدأ الصيام منذ وقت مبكر وكان صغير السن ولم ينقطع عنه بعد ذلك، وأوضح أن الشهر الفضيل له أجواءه الخاصة والمحببة ولكن زحمة الموسم الكروي تحرمه من الاستمتاع بهذه الأوقات الروحانية وينقطع لفترة طويلة عن الأهل ولذلك يحرص على انتهاز أي فرصة للإفطار معهم.

وجبات

وعن الوجبات والمشروبات المفضلة في رمضان، قال بندر إنه يكتفي في الغالب باللبن والرطب والحساء ولا يميل كثيراً للأكل في الإفطار، لكنه يتناول الهريس وبعض النشويات والأرز وعصير البرتقال أحياناً.

وأكد الأحبابي، أنه لا يفضل الخروج من المنزل في شهر رمضان المبارك إلا للنادي، إذ يقضي وقته في العبادة بأداء الصلوات في وقتها، خصوصاً صلاة الفجرة وتلاوة القرآن، وأحياناً يتابع الأفلام لكنه قد يخرج أحياناً لممارسة بعض الهويات الأخرى غير كرة القدم مثل الكرة الطائرة والبادل تنس.

وعن ذكرياته والمواقف التي تعرض لها خلال شهر رمضان، قال إنه يحرص دائماً على الجلوس في المنزل أو بجوار الأهل خلال شهر رمضان ولذلك لا يتذكر أنه تعرض لأي موقف، مبيناً أن مثل هذا المواقف غالباً تحدث في الخارج سواء في الأسواق أو المولات، وهو لا يميل للخروج من المنزل خلال شهر رمضان إلا للنادي أو الأهل أو مع الأصدقاء. وتوجه الأحبابي بخالص التهاني لجميع الرياضيين، من لاعبين وإدارات وجماهير، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير.

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