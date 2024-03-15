«حارس النخيل» ابتكار ذكي يدعم الاستدامة

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تجسد النخلة مفهوماً للاستدامة الزراعية كشجرة ومنتج، ورمزاً وطنياً للأمن الغذائي، الأمر الذي أسهم في تعزيز الابتكار الزراعي، والتقنيات الذكية التي تحمي هذه الشجرة المباركة، ويعد جهاز ((حارس النخيل)) المبتكر إحدى هذه التقنيات المستدامة، التي صممت على شكل جهاز لاسلكي متعدد المستشعرات، للكشف المبكر عن آفة سوسة النخيل الحمراء، التي تهاجم جميع أنواع أشجار النخيل، ويمكنه استشعار الرائحة المنبعثة من البيوض أو اليرقات، أو الصوت الناتج أثناء قيام اليرقات بالثقب والأكل داخل أشجار النخيل في المرحلة المبكرة. ويحتوي الجهاز على حساسات لدرجة الحرارة والرطوبة، لكشف ارتفاع درجة حرارة الشجرة بعد إصابتها.

و((حارس النخيل))، الابتكار الفائز في الدورة الـ14 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ((فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي))، للدكتور الإماراتي المبتكر عبدالله حمد الجنيبي، يستخدم 4 أجهزة استشعار دقيقة، مع القدرة على توسيع كل جهاز استشعار بأطوال مختلفة، مع المرونة في الوصول إلى أي نقطة في أشجار النخيل بمجرد ربطها بالجهاز.

وأوضح الجنيبي أن الاكتشاف المبكر يعتبر أمراً حيوياً للسيطرة على انتشار سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها، وهذا لم يتحقق حتى الآن لأشجار النخيل لدحر هذا العدو الخفي وتدميره، لأن معظم أنظمة الكشف ليست عملية بما فيه الكفاية، وهي باهظة الثمن وغير مكتملة، ولا يتوافر لها شبكة اتصال كافية للحصول على التحذيرات، فضلاً عن أن ((عُقد الاستشعار)) عادة ما تكون مجرد جهاز لجمع البيانات، حيث ترسل البيانات بشكل عشوائي إلى خوارزميات الكشف التي تعمل على خوادم بعيدة عن نقطة توليد البيانات، ما يزيد من استهلاك الطاقة وزمن الاستجابة، والافتقار إلى نظام الكشف غير المأهول.

استشعار

وأشار الجنيبي إلى أنه ولمعالجة هذه المشكلات قام بتصميم نظام ((حارس النخيل))، وإيداعه للحصول على براءة اختراع، باستخدام ((النظم الكهروميكانيكية الصغرى MEMS))، متعددة المستشعرات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، فهو يكتشف صوت يرقات سوسة النخيل الحمراء في مرحلة مبكرة من الأسبوع الأول والثاني من اليرقات حديثة الولادة، أثناء حفر وغزو أشجار النخيل، واستشعار الرائحة، حتى في وقت مبكر، كما يتم استشعار درجة الحرارة بمجرد ارتفاع درجة حرارة أشجار النخيل، بعد تأثرها بشدة، ويعد الاكتشاف المبكر أمراً أساسياً لاستهداف الضوابط البيولوجية التي توقف تكاثر سوسة النخيل الحمراء.