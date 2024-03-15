مخالفة أوامر الزوج

تقول السائلة:

لو أن زوجي لم يسمح لي استخدام برامج التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات لي عليها فخالفته دون علمه رغم أنني لم أفعل ذلك من أجل ارتكاب المعاصي أو الخروج عن العادات والتقاليد، فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب:

الحياة الزوجية مبنية على المحبة والنصح والتفاهم والتشاور، وطاعة المرأة لزوجها عمل صالح تؤجر عليه، بل هو سبب في دخولها الجنة بإذن الله، فقد ثبت عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أيِّ أبواب الجنة شئت) أخرجه الإمام أحمد في المسند (1661).

وبناءً على ذلك فإن على المرأة أن تطيع زوجها إذا منعها من استخدام بعض برامج التواصل الحديثة كما ذُكر في السؤال، خاصة أن كثيراً من هذه البرامج أصبحت عالماً مفتوحاً، وتواصلاً مباشراً، وعلى ما فيها من ضياع الأوقات.

وكم من حالات الطلاق وقعت بسبب تضييع الحقوق الزوجية بسبب انشغال أحد الزوجين ببرامج التواصل الحديثة، أو التواصل غير المشروع بين المرأة والرجل الأجنبي عنها بكلام فيه توسّع غير جائز شرعاً.

وأما استخدام هذه البرامج دون علمه فذلك خروج عن طاعته، وربما اكتشف الزوج بعد حين فحصل بذلك شر عظيم وإن كان ولابد فإن على الزوجة أن تُقنع زوجها بحاجتها لاستخدام هذه البرامج، مع وضع الضوابط التي يتم الاتفاق عليها دفعاً للاختلاف والشقاق، فإن رضي الزوج بعد ذلك فلها ذلك، وإلا فتمتثل ما أمرها الزوج به.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي