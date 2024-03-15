الإكثار من السكريات والنشويات يزيد الوزن

يحرص الجميع على الحفاظ على حياة صحية سليمة وجسم مثالي، خصوصاً خلال وبعد شهر رمضان الفضيل، إذ تتردد الكثير من الأسئلة عن كيفية تجنب زيادة الوزن خلال الشهر الكريم رغم الصيام، والبعض الآخر يبحث عن الغذاء والأطعمة المناسبة للصحة والصيام في آن واحد، كما يحاول تجنب الأطعمة الضارة والمؤثرة.

ويؤكد الدكتور أحمد لمعي، استشاري جراحة السمنة والتجميل، أن شهر رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته كالتخمة واضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تؤثر على صحة الجسد ونشاطه، وبالتالي على أداء العبادة في هذا الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن التنوع في الأطعمة وأنواع الحلويات، يزيد الإغراءات لالتهام كميات كبيرة من الطعام، ما يسبب زيادة في الوزن والسمنة، وأن عدم التوازن بين كمية السعرات الحرارية المكتسبة من الطعام والجهد البدني المبذول، يتسبب في زيادة في الوزن بشكل غير مرغوب، تتراكم معه الدهون، ما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض كارتفاع الكولسترول، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وخشونة المفاصل، والانزلاق الغضروفي، وأمراض القلب والشرايين، وجلطة الدماغ، وضعف الإنجاب لدى النساء.

ونصح الدكتور لمعي، بمراعاة كمية السعرات الحرارية المتناولة خلال ساعات الليل بحيث تكون أقل من احتياج الفرد، ويقدر متوسط الاحتياج اليومي للبالغين بقرابة 2500 سعرة حرارية للذكور، و2000 سعرة حرارية للإناث، موضحاً أن العادات الغذائية السليمة لها فوائد عدة، أهمها المساهمة في إنقاص الوزن التدريجي خلال رمضان، اليسر والسهولة في أداء العبادات، النوم الخفيف والعميق وزيادة معدل النشاط وسهولة الحركة.

وأشار الدكتور لمعي، إلى أن من أبرز تحديات الصائم، الانتظام على ممارسة الرياضة، للتخلص وحرق الدهون المتراكمة بالجسم، إذ قد يشعر البعض بالخمول أو الرغبة في النوم لساعات طويلة خلال النهار، ويعانون ليلاً من الأرق وقلة النوم بسبب التخمة نتيجة تناول الوجبات الدسمة، أو قضاء وقت طويل أمام شاشات التلفاز، لذلك يُنصح بتقسيم الوجبات الغذائية إلى عدة وجبات صغيرة كوجبة إفطار خفيفة قبل صلاة المغرب، وأخرى كوجبة رئيسية بعد صلاة المغرب، ووجبة عشاء بعد صلاة التراويح، ومن ثم وجبة السحور، بحيث تكون كميات الطعام صغيرة تلبي حاجة الجسم ولا تصل إلى التخمة.

ولفت الدكتور لمعي، إلى الحرص على شرب الماء والعصائر الطبيعية بدون إضافة سكر، والابتعاد عن العصائر المحلاة والنكهات، والتقليل بشكل كبير أو تجنب تناول الحلويات الرمضانية المشبعة بالسكريات، والتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية، وتناول الفواكه والخضروات والأطعمة المسلوقة والمشوية، مبيناً أن جميع هذه الممارسات تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة أفضل، وتعين على أداء العبادات بيسر وهي غاية الجميع.

وأضاف:((بالرغم من أهمية الرياضة لإنقاص الوزن، إلا أنه ينبغي على الصائم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للممارسة، فالأوقات المناسبة للشخص الطبيعي لبداية التمارين الرياضية يفضل أن تكون قبل الإفطار بساعة، ليتمكن من الانتهاء قبل الإفطار بوقت وجيز، وكذلك من الأوقات المناسبة بعد تناول الطعام بـمدة من 2 - 3 ساعات)).