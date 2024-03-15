الصقارة.. تقليد إماراتي عريق مغزول بجناحي طائر

يستحضر شهر رمضان المبارك هذا العام، كما في كل عام، بعضاً من عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وطقوسه المتوارثة عن الأجداد، مستدعياً من الذاكرة معارف وقصصاً تناقلتها الأجيال على مر السنين، هي جزء من إرث البلاد الثقافي الأصيل، الذي حرصت دولة الإمارات على صونه، بإدراج عناصره على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونيسكو، ومثال على ذلك، رياضة الصقارة، التي تم تسجيلها بتاريخ 16 نوفمبر 2010.

الصيد بالصقور

وتمثل الصقارة من التقاليد المحببة في الإمارات، لارتباطها الوثيق بثقافة البلاد وأهلها، وطريقة عيشهم الممتدة في الصحراء، إذ كانت تلك الطيور الجارحة وعلى مر السنين شريكاً في صيد الطرائد، كالحبارى والأرانب، ما جعلها مصدراً مهماً للغذاء، وملهماً لقصص وحكايات كثيرة لا تنضب، فيما يقال إن الصقارين فضلوا تلك الطيور عن غيرها في الصيد، لسهولة تدريبها على التقاط الطرائد حية دون قتلها، أو قضم أجزاء منها.

وعلى مر العصور، ومع غياب الحاجة إلى الصيد، تطورت الصقارة في الإمارات إلى رياضة شعبية، وازدادت جاذبيتها، بدعم من جهات ومؤسسات متنوعة، وعبر العديد من البطولات والمهرجانات السنوية، النوعية، كبطولة فزاع للصيد بالصقور.

من جهة أخرى، أصبحت عروض الصقارة شكلاً من أشكال صون التراث الثقافي الإماراتي واستدامته، إذ تحول الصقّارون لحراس لهذا التراث القديم. ويمثل الصقر الشعار الوطني للدولة. كما يحتفظ بمكانته المعتبرة في ثقافة البلاد، لارتباطه بقيم نبيلة وصفات أصيلة، مثل الشجاعة والفخر والتواضع والعمل بروح الفريق.

صون وحماية

وحفاظاً على هذا الطائر المذهل، اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات لحمايته، فوضعت برامج لإعادته إلى بيئته الطبيعية، وتمكينه من التكاثر، وكانت أول دولة تصدر نظام جواز خاص للصقور، كما افتتحت مستشفيات ومراكز مخصصة للاهتمام بها، في دبي وأبوظبي.

وفي سياق متصل، اتخذت خطوات لتكريس الصيد المستدام، عبر تأكيد أهمية اقتناء الصقور المتكاثرة، بدلاً من الصقور البرية، ووضع ضوابط تتعلق بصيدها.

وعادة ما تستخدم إناث الصقور في الصيد، ويجري الاعتناء بها جيداً أثناء تدريبها، فعملية التدريب تتطلب صبراً وفهماً لسلوك الطائر، كما تتطلب احتراماً، وإيجاد رابط قوي معه، وتجري العادة أن يُغطّى وجه الطائر بغطاء مصنوع من الجلد الناعم، يسمى ((البرقع))، لتهدئته وللحفاظ على تركيزه، ويستمر تدريبه من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ومثل الخيول، يتم تقييم الصقور بناء على قوتها وسرعتها، فبصرها ثاقب، وهي ترى ثماني مرات أبعد من البشر، كما تصل سرعة طيران بعض أنواع الصقور إلى 200 ميل في الساعة.