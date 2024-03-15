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حكم الإبر الدوائية خلال الصوم

3/15/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يقول السائل:

هل الإبر الدوائية بكافة أنواعها تفطر؟

الجواب:

الإبر الدوائية إذا لم تكن مغذية فلا تفطر سواء كانت في العضل أو الوريد، أما إذا كانت مغذية تقوم مقام الطعام أو الشراب، فإنها تفطر.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي

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