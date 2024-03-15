حكم الإبر الدوائية خلال الصوم

حكم الإبر الدوائية خلال الصوم
التاريخ
3/15/2024 7:19:56 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يقول السائل:
هل الإبر الدوائية بكافة أنواعها تفطر؟
الجواب:
الإبر الدوائية إذا لم تكن مغذية فلا تفطر سواء كانت في العضل أو الوريد، أما إذا كانت مغذية تقوم مقام الطعام أو الشراب، فإنها تفطر.
هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
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