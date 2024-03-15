7 ضوابط للحصول على تصريح إقامة الخيام والجلسات الرمضانية في أبوظبي

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، عن 7 ضوابط للحصول على تراخيص إقامة الخيام والجلسات الرمضانية طيلة الشهر الكريم، أبرزها توافر عنصر الأمان وعدم إغلاق الطرق أو مسالكها.

وقالت بلدية مدينة أبوظبي، إن منصتها الرقمية تتيح للمتعاملين خدمة استصدار تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم. وأشارت إلى أن خدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم تتم من خلال تقديم الطلب، وتعبئة البيانات المطلوبة، وتحديد موقع الخيمة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم الاعتماد رقمياً من قبل إدارة عمليات الخدمات الفنية في البلدية، ومن ثم إصدار التصريح وطباعته من قبل المتعامل رقمياً، مشيرة أن هاتين الخدمتين مجانيتان دون أي رسوم مالية، وتهدفان إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والخير في الشهر الكريم.

وحددت بلدية أبوظبي، 7 شروط يجب توافرها بالخيمة والجلسات الرمضانية، وهي بعد استيفاء الوثائق المطلوبة مع الطلب تتم عملية الكشف الميداني على الموقع الذي ستقام عليه الخيمة للتأكد من أن الموقع مطابق للشروط والضوابط، وهي: أن يتم تقديم الطلب عن طريق المقاول وليس المالك، وعدم إقامة الخيمة على خطوط الخدمات العامة والتمديدات بكافة أنواعها، وألا يتسبب إنشاؤها بإلحاق أي تلف أو ضرر بهذه الخطوط، وعدم إحداث أي أضرار بالأرصفة والشوارع، وعدم إغلاق الطرق أو مسالكها أو مداخل المباني ومواقف السيارات ومخارج الطوارئ.

كما نوهت البلدية، على أهمية إصدار التصاريح المتعلقة بالخيام والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل تركيبها وهي الإدارة العامة للدفاع المدني لمعرفة أهم اشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها عند وضع الخيم، وشركة أبوظبي للتوزيع فيما يخص التوصيلات والتركيبات الكهربائية.

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