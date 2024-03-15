7 ضوابط للحصول على تصريح إقامة الخيام والجلسات الرمضانية في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت بلدية مدينة أبوظبي، عن 7 ضوابط للحصول على تراخيص إقامة الخيام والجلسات الرمضانية طيلة الشهر الكريم، أبرزها توافر عنصر الأمان وعدم إغلاق الطرق أو مسالكها.
وقالت بلدية مدينة أبوظبي، إن منصتها الرقمية تتيح للمتعاملين خدمة استصدار تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم. وأشارت إلى أن خدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم تتم من خلال تقديم الطلب، وتعبئة البيانات المطلوبة، وتحديد موقع الخيمة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم الاعتماد رقمياً من قبل إدارة عمليات الخدمات الفنية في البلدية، ومن ثم إصدار التصريح وطباعته من قبل المتعامل رقمياً، مشيرة أن هاتين الخدمتين مجانيتان دون أي رسوم مالية، وتهدفان إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والخير في الشهر الكريم.
وحددت بلدية أبوظبي، 7 شروط يجب توافرها بالخيمة والجلسات الرمضانية، وهي بعد استيفاء الوثائق المطلوبة مع الطلب تتم عملية الكشف الميداني على الموقع الذي ستقام عليه الخيمة للتأكد من أن الموقع مطابق للشروط والضوابط، وهي: أن يتم تقديم الطلب عن طريق المقاول وليس المالك، وعدم إقامة الخيمة على خطوط الخدمات العامة والتمديدات بكافة أنواعها، وألا يتسبب إنشاؤها بإلحاق أي تلف أو ضرر بهذه الخطوط، وعدم إحداث أي أضرار بالأرصفة والشوارع، وعدم إغلاق الطرق أو مسالكها أو مداخل المباني ومواقف السيارات ومخارج الطوارئ.
كما نوهت البلدية، على أهمية إصدار التصاريح المتعلقة بالخيام والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل تركيبها وهي الإدارة العامة للدفاع المدني لمعرفة أهم اشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها عند وضع الخيم، وشركة أبوظبي للتوزيع فيما يخص التوصيلات والتركيبات الكهربائية.
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