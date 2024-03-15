Saturday, 16 March 2024 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 ضوابط للحصول على تصريح إقامة الخيام والجلسات الرمضانية في أبوظبي

3/15/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، عن 7 ضوابط للحصول على تراخيص إقامة الخيام والجلسات الرمضانية طيلة الشهر الكريم، أبرزها توافر عنصر الأمان وعدم إغلاق الطرق أو مسالكها.

وقالت بلدية مدينة أبوظبي، إن منصتها الرقمية تتيح للمتعاملين خدمة استصدار تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم. وأشارت إلى أن خدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم تتم من خلال تقديم الطلب، وتعبئة البيانات المطلوبة، وتحديد موقع الخيمة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم الاعتماد رقمياً من قبل إدارة عمليات الخدمات الفنية في البلدية، ومن ثم إصدار التصريح وطباعته من قبل المتعامل رقمياً، مشيرة أن هاتين الخدمتين مجانيتان دون أي رسوم مالية، وتهدفان إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والخير في الشهر الكريم.

وحددت بلدية أبوظبي، 7 شروط يجب توافرها بالخيمة والجلسات الرمضانية، وهي بعد استيفاء الوثائق المطلوبة مع الطلب تتم عملية الكشف الميداني على الموقع الذي ستقام عليه الخيمة للتأكد من أن الموقع مطابق للشروط والضوابط، وهي: أن يتم تقديم الطلب عن طريق المقاول وليس المالك، وعدم إقامة الخيمة على خطوط الخدمات العامة والتمديدات بكافة أنواعها، وألا يتسبب إنشاؤها بإلحاق أي تلف أو ضرر بهذه الخطوط، وعدم إحداث أي أضرار بالأرصفة والشوارع، وعدم إغلاق الطرق أو مسالكها أو مداخل المباني ومواقف السيارات ومخارج الطوارئ.

كما نوهت البلدية، على أهمية إصدار التصاريح المتعلقة بالخيام والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل تركيبها وهي الإدارة العامة للدفاع المدني لمعرفة أهم اشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها عند وضع الخيم، وشركة أبوظبي للتوزيع فيما يخص التوصيلات والتركيبات الكهربائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15032024000110011019ID1107984048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث