سيف بن زايد يشهد محاضرة «أعمال فنية إسلامية من التراث»

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أولى محاضرات ((مجلس محمد بن زايد)) الرمضانية هذا العام.

والتي عقدت أول من أمس (الخميس) في مقر المجلس، بجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، تحت عنوان ((أعمال فنية إسلامية من التراث))، بحضور عدد كبير من الشيوخ والمسؤولين والمهتمين بالتراث والفن الإسلامي.

محاور

وركّزت المحاضرة التي ألقاها المؤرّخ وعالم الآثار التونسي، الدكتور إبراهيم شبوح، على 3 محاور رئيسة، شملت نظرة عامة على الفن الإسلامي وتأثره بمختلف العناصر الثقافية والدينية، وعرض لبعض الأعمال الفنية الفريدة من التراث مثل الأنماط الإسلامية والخط العربي، بالإضافة إلى الإشارة لدور الفن الإسلامي في تعزيز التواصل الثقافي بين المجتمعات.

وبدأت المحاضرة، التي قدّمتها فنانة الخط العربي الإماراتية، المهندسة مريم البلوشي، بعرض فيلم تسجيلي عن الفن العربي الأصيل بمختلف أنواعه من رسوم وخطوط وزخارف وجداريات وطرز معمارية، ومدى تأثيرها الحضاري.

وأعرب المحاضر الدكتور شبوح عن سعادته بالتواجد في هذا المجلس العامر، مقدماً عرضاً تناول فيه العمارة الإسلامية، بدأه من الزيارة التي قام بها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى المدينة التاريخية في القيروان بتونس في سبعينيات القرن الماضي، ومدى تأثرّه بما شاهده من معالم مبنية على الطراز الإسلامي.

وقدم المحاضر عرضاً عن أهم جوانب الفن الإسلامي ونشأته وتطوره ومدى تأثره بمختلف العناصر الثقافية والدينية والفكرية ودور الفن الإسلامي في تعزيز التواصل الثقافي بين الحضارات، كما استعرض مجموعة من المعالم والأعمال الفنية الفريدة من التراث الإسلامي ومن أبرزها تصاميم الهندسة المعمارية وفنون الخط العربي والزخرفة وغيرها، والتي تميزت بالتنوع والحيوية والتفاعل مع غيرها من الفنون تأثراً وتأثيراً.

وتطرق في محاضرة إلى أن الفنون الإسلامية تجلت في نماذج بناء العواصم والمدن والجوامع والقصور خلال المراحل التاريخية، بدءاً من المخطط الأول لبناء المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم.

كما تطرق في هذا السياق إلى نموذج جامع الشيخ زايد في أبوظبي الذي تتجلى في تصميمه وبنائه وتفاصيله جماليات فنون العمارة الإسلامية الثرية والزخرفة، والذي يعد معلماً بارزاً من معالم العمارة الإسلامية.

واستذكر مرافقته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثناء زيارته المعالم التراثية الإسلامية في مدينة القيروان التونسية واهتمامه، رحمه الله، بأدق تفاصيلها ووعيه بأهمية المحافظة على جميع عناصرها الأصلية كونها موروثاً إنسانياً حضارياً، وذلك خلال زيارته الرسمية.

وأفاد: خلال زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى تونس، تم تكليفي بمرافقة سموّه عند توجهه إلى مدينة القيروان، وأذكر عندما دخل جامع عقبة بن نافع (مسجد القيروان) وهو إحدى التحف الإسلامية التاريخية المتأثرة بفنون سامراء، ورأى مساحته الشاسعة وأعمدته البيزنطية القديمة، حيث التفت إليّ حينها وسألني، عمّا إذا كانت الأرض المبني عليها المسجد صخرية ؟ فأدركت على الفور أن سموّه، يطمئن على مدى استقرار البناء.

وتابع: ((على الفور شرحت لسموّه أن مخطط هذا الجامع يعتمد على بناء تحت الأرض ومثله فوق الأرض، إذ تلتقي الجدران والأعمدة بأساسات مماثلة لها تحت الأرض، ما يجعل البناء شديد الصلابة والإحكام، وهو ما ساعد الجامع على البقاء منذ القرن الثالث الميلادي، فلاحظت نظرة ارتياح على عين سموّه آنذاك)).

وانتقل المحاضر إلى الحديث عن الفنون التراثية الإسلامية، إذ عرّف الفن بأنه ((العناء والتعب والمبالغة في الجهد لصناعة الشيء))، لافتاً إلى أن ظهور الفن الإسلامي كان في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وارتبط بالتخطيط لبناء مسجد قباء بالمدينة المنورة، والذي يعد أول مسجد في تاريخ الإسلام، حين راعت هندسته المعمارية آنذاك ما يحتاجه المصلون من الوقوف صفوفاً متراصة ومظلات لتجنب أشعة الشمس، وغيرها من الأمور التي تطوّرت وألهمت الأمويين مثلاً إلى المزيد من الهندسة المعمارية عند بناء المساجد في الكوفة والبصرة وبيت المقدس وحتى في المدينة المنورة، بالإضافة إلى دمشق التي كانت مقراً للخلافة.

وأضاف المحاضر: ((ظهرت المآذن في المساجد حين استخدمها الأمويون واستمرت حتى يومنا هذا، كما أثرت الحضارات كذلك في الفن الإسلامي من جانب الزخارف التي يمكن ملاحظة العناصر النباتية فيها، وهي زخارف تزين العديد من المباني في دول العالم الإسلامي، هذا إضافة إلى دخول الفسيفساء والمقرنصات والخط العربي وغيرها إلى مختلف أنماط العمارة الإسلامية))، مستشهداً بنماذج مختلفة من مدن العالم العربي التاريخية.

وتحدث الشبوح عن ((لوحة الرواق الغربي)) في الجامع الأموي بدمشق، التي تمثل نهر بردى وعلى ضفافه القصور والدارات والجسور، قائلاً: ((مكّنتني إقامتي بعض الوقت في دمشق خبيراً للآثار الإسلامية بعد التخرج في الجامعة، أن أعيد تأمل الفسيفساء، وأشهد أعمال الترميم التي كانت تجري بعناية، وقد خرجت بتفسير أنها تشير إلى الجنة، كما رُسمت في القرآن الكريم، وهي أحبَّ شيء إلى قلب المسلم)).

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