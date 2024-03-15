عبدالله بن زايد يبحث ونظيره الباكستاني علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، محمد إسحاق دار بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة الإماراتية الباكستانية والشراكة الاستراتيجية وسبل تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لإسحاق دار بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين.

علاقات

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع محمد إسحاق دار بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية الإماراتية الباكستانية.

مباحثات

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد إسحاق دار، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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