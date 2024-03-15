عبدالله بن زايد يبحث ونظيره الباكستاني علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، محمد إسحاق دار بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.
وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة الإماراتية الباكستانية والشراكة الاستراتيجية وسبل تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لإسحاق دار بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين.
علاقات
كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع محمد إسحاق دار بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية الإماراتية الباكستانية.
مباحثات
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد إسحاق دار، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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