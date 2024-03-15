نهيان بن مبارك: الأجيال الجديدة هي المستقبل الذي نلزم أنفسنا بحمايته

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يضع رعاية ودعم وتمكين الأجيال الجديدة ولا سيما الطفولة على رأس أولوياته لأنه يرى فيهم عدة الحاضر وصناع المستقبل.

كما أن الأيادي البيضاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم الطفولة والأسرة الإماراتية عصية على الحصر على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان.

مسيرة النهضة

وقال معاليه بمناسبة احتفال الإمارات بـ ((يوم الطفل الإماراتي)) الذي يوافق 15 مارس من كل عام: ((إن هذه المناسبة تؤكد أن قيادتنا الرشيدة تولي كل اهتمام ورعاية ودعم للطفل الإماراتي في كافة المجالات، ما يدل على إدراكها لأهمية الطفولة فمنها ينطلق الجيل الذي يتحمل مستقبل الوطن، كما أنه تأكيد على التزامها بتنشئة هذا الجيل وإعداده لمتابعة مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة)).

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرعاية ودعم وتنشئة وحماية أبناء وبنات الإمارات، من خلال جهودها المقدرة على مدى عقود من الزمان، دون كلل، والتي أسفرت عن تمتع الطفولة في الإمارات بحقوق وإمكانات تعد نموذجاً لكافة بلدان العالم.

وقال معاليه: إن احتفال الدولة بيوم الطفل الإماراتي فرصة لنا جميعاً للتعرف على الجهود المبذولة من كافة المؤسسات المعنية بالطفل لتعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال في جميع المجالات، لإكسابهم الخبرات، وتعزيز قدراتهم ومكانتهم في مجتمعاتهم، مثمناً معاليه الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بحق الأطفال في المشاركة .

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