منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» تحفز الأفراد والشركات على دعم «وقف الأم»

أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية ((جود Jood))، عن دعمها لحملة ((وقف الأم))، التي تهدف إلى تكريم الأمهات، من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، حيث تتيح المنصة التبرع للحملة من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد عبر الرابط

وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها، لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة ((جود)) الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، من أجل جمع التبرعات لحملة ((وقف الأم)).

حياة أفضل

وأشادت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بحملة ((وقف الأم))، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد الأقل حظاً حول العالم بشكلٍ مستدام، مشيرة إلى أن الحملة تُعد استكمالاً لجهود الإمارات الإنسانية ورسالتها الحضارية ودورها العالمي من أجل دعم وتمكين الأفراد حول العالم وبعث الأمل في حياةٍ أفضل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.

وأكدت معاليها، أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحمل على عاتقها مسؤولية الترويج لحملة ((وقف الأم))، من خلال تسخير مبادرات الهيئة المجتمعية ومنصة ((جود))، باعتبارها قناة جامعة بشكل مبتكر ومتطوّر والقائمة على مبدأ من المجتمع إلى المجتمع، ووجهة مرجعية موثوقة لتكون القناة الإضافية للمشاركة في جمع التبرعات وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات لدعم حملة ((وقف الأم))، من أجل توفير منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، ما يُسهم بشكل كبير في دعم تطلعات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المستدامة.

تعاون

وقالت معالي حصة بوحميد: ((نسعى من خلال التعاون البناء وتعزيز الشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للترويج للحملة من خلال منصة ((جود)) الرقمية وحث مختلف الجهات على المشاركة والتفاعل لجمع التبرعات ولتوجيه المتبرعين في إطار آمن ومحفز على العطاء الإنساني والمجتمعي، لمد يد العون والمساعدة لتعليم الملايين حول العالم استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مثمنة معاليها جهود كافة القائمين على المنصة في تقديم المساعدة وتذليل الصعاب أمام كافة المتبرعين لتوفير الوقت والجهد عليهم طوال فترة الحملة، موجهة معاليها الدعوة إلى تعزيز التكاتف المجتمعي وحشد الجهود والمشاركة الفاعلة والالتفاف حول العطاء الإنساني لدعم الحملة في بناء مجتمعات تنهض بسواعد أبنائها وترتقي بمجتمعاتها.

تكافل

وتُعد منصة ((جُود)) للمساهمات المجتمعية التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، والتي تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي، ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية، وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية، وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.

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