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حاكم رأس الخيمة والشيوخ يعزون في وفاة سعيد جمعة النابودة

3/15/2024 7:19:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموهم إلى مجلس العزاء في دبي.

كما قدم واجب العزاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والأعيان.

وأعرب الشيوخ والمسؤولون المعزّون عن صادق عزائهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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