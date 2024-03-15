حاكما عجمان والفجيرة يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، استقبال المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين من كبار رجالات الدولة والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، مساء أمس، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.حيث استقبل سموه، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

والشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتبادل سمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع المهنئين، الذين دعوا المولى عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وحضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.

والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.وتقبل سموه التهاني والتبريكات من حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويوسف العلي الرئيس التنفيذي لشركه الاتحاد للماء والكهرباء، والسفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، واليكسا جوناسيكرا قنصل عام سيريلانكا والوفد المرافق، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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