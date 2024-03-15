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‏مكتوم بن محمد: ‏حملة عطاء مستدامة من إمارات الخير إلى العالم

3/15/2024 7:19:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق حملة عطاء مستدامة من إمارات الخير إلى العالم.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة ((X))، أنه بالخير نصنع من التحديات فرصاً، ونمنح الأمل لحياة أفضل، حيث دون سموه بهذه المناسبة: ((بالخير نصنع من التحديات فرصاً، ونمنح الأمل لحياة أفضل، وترسيخاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات سموه لاستدامة عطاء الإمارات إلى العالم، تنطلق حملة وقف الأم بقيمة مليار درهم لدعم حق التعليم في المجتمعات الأقل حظاً، ومنح ملايين الأفراد تعليماً وتأهيلاً في هذه المجتمعات، ليشكل الوقف صدقة جارية عن جميع أمهات الإمارات تكريماً لهن، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنطلق حملة عطاء مستدامة من إمارات الخير إلى العالم)).

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