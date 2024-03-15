إطلاق الدورة الأولى من معرض ومؤتمر السكك الحديدية والبنية التحتية في أبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تُطلق الاتحاد للقطارات الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة ((أدنيك))، و((دي إم جي إيفنتس))، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024 في مركز أدنيك في أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أهمية الدور الذي تقوم به الاتحاد للقطارات لتطوير منظومة نقل متكاملة للمنطقة والعالم أجمع، وهو ما يظهر بوضوح من خلال علاقات التعاون وآفاق الازدهار والفرص المتاحة، لنواصل ترسيخ مكانة مشروعنا الوطني على الصعيد الدولي.

والتي تحقَّقت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يُعقَد الحدث تحت شعار ((تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي)).

ويستقطب مشاركة نخبة من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والخبراء الاستراتيجيين والمختصين، حيث يُتوقَّع أن يستقبل الحدث أكثر من 15.000 من كبار صنّاع القرار والمؤثِّرين والمتخصِّصين في المجال، و1.000 شخص من ممثّلي شركات وجهات عدة من مختلف دول العالم، وأكثر من 300 جهة عارضة من أكثر من 40 بلداً.

ويتناول برنامج المعرض والمؤتمر ستة محاور رئيسية، ويتضمن أكثر من 40 كلمة رئيسية وحلقات نقاشية متنوّعة تتناول التوجُّهات العالمية بشأن السكك الحديدية، وتوفير بنية تحتية مستدامة للقطاع، والتحديات الخاصة بهذا المجال، والأثر البيئي الناجم عنها، والأُطر التنظيمية الجديدة، والتمويل، والخدمات اللوجستية، وأهم ممارسات الأمن والسلامة في القطاع، إلى جانب موضوعات الاستدامة والسلامة، وإسهام قطاع السكك الحديدية في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة.

ويشارك في الحدث أكثر من 120 متحدثاً من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والوزراء والخبراء الاستراتيجيين والمتخصِّصين وصنّاع القرار، ليقدِّموا نموذجاً للحوار الدولي الهادف إلى تحقيق مستقبل متكامل لقطاع النقل يربط بين المراكز الرئيسية للصناعة والإنتاج والسكان. ومن خلال المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، توفِّر الاتحاد للقطارات منصة مثالية لإثراء قطاع النقل والخدمات اللوجستية الإقليمي، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع وتعزيز نموّه.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: ((تمثِّل السكك الحديدية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي جزءاً محورياً من رؤيتنا المستقبلية، وفي الوقت الذي نواصل فيه التركيز على تطوير هذا القطاع، سنعمل على إنشاء منصة عالمية تدعم تطويره المستمر. وسيسهم الحدث الجديد في عقد شراكات وإبرام اتفاقيات مستقبلية بالتزامن مع إطلاقنا المرحلة التالية من رحلتنا، خاصة أننا نمتلك زمام مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ونلتزم بتعزيز القطاع ورسْم معالم تطوُّره بما يعود بالنفع على أجيالنا المقبلة)).

من جهته قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: ((يسرُّنا استضافة هذا الحدث العالمي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للقطارات، و(دي إم جي إيفنتس)، بما ينسجم مع التزامنا بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لاستضافة فعاليات تسهم في تحقيق جهود إمارة أبوظبي بشأن تنمية قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره قوَّة فاعلة في هذا المجال، وإنَّ هذا الحدث يواكب توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى دعم تنوُّع الاقتصاد الوطني، وينسجم مع المكانة التي حقَّقتها دولة الإمارات في تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية)).

وسيسهم المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في تسليط الضوء على جوانب جديدة من فرص النمو والتنويع الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على التعاون الدولي والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى الحدِّ من الانبعاثات الكربونية، ومنها المبادرات التي تُعنى بحلول النقل البديلة. وسيتيح الحدث للزوّار الفرصة من أجل التعرُّف على الرؤى الخاصة بالجيل المقبل لخدمات النقل بالسكك الحديدية، وأنظمتها الذكية، وتوظيف القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في أتمتة السكك الحديدية.

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